В Челябинске запустили производство уникальных для России комплектующих для электростанций

Качество продукции оказалось лучше зарубежных аналогов

ОО «Донкарб Графит» (зарегистрировано в Челябинске, входит в группу ЭМП) выпустило уникальный для российского рынка продукт — детали для снятия статического электричества и увеличения срока службы подшипников у турбин ветровых электростанций (графитированные элементы для токосъемников турбоагрегатов). Ранее в России никто подобную продукцию не производил. Новые элементы успешно прошли испытания и показали износостойкость в два раза выше, чем у зарубежных аналогов. Ранее полностью прекратились поставки комплектующих для электрогенерации в Россию, в результате все турбоагрегаты оказались без элементов для снятия статического электричества. Новый вид продукции позволит избавиться от импортозависимости, сообщает пресс-служба «Донкарб Графит».

Сейчас заказчик проводит сертификацию новой продукции для использования в генераторах промышленной эксплуатации. Элементы токосъемников «Донкарб Графит» планирует поставлять на энергетические объекты России. Одна из крупнейших российских компаний, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, проявила заинтересованность в продукте. В настоящее время обсуждаются технологические и экономические аспекты сотрудничества.

«Элементы токосъемников не входили в наш продуктовый портфель и опыта изготовления подобной продукции у „Донкарб Графит“ не было. Но мы с интересом отозвались на предложение заказчика, нашли возможности и смогли изготовить качественный продукт», — отметил управляющий директор ООО «Донкарб Графит» Сергей Сотников.

Сам графитированный жгут для деталей изготовили на производственной площадке в Челябинске, а уплотнили его пиролитическим графитом в Новочеркасске, где установлено необходимое оборудование.

ООО «Донкарб Графит» — один из лидирующих в России и СНГ производителей конструкционных материалов и фасонных изделий со специальными свойствами из искусственного графита. Предприятие имеет в своем составе инженерные, проектные и технологические подразделения, службы ОТК и отделы реализации готовой продукции. Производство осуществляется на собственных мощностях, расположенных в Новочеркасске и Челябинске.