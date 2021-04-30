Алексей Текслер запустил новую формовочную линию в СКБ «Турбина»

Объем производства составит 1,5 тыс. тонн изделий в год

Специальное конструкторское бюро «Турбина» (через НПО «Высокоточные комплексы» входит в госкорпорацию «Ростех») запустило новую автоматическую формовочную линию. Это комплекс оборудования по изготовлению отливок повышенной сложности из чугуна, стали и алюминиевых сплавов. Ежегодно планируется выпускать более 1,5 тыс. тонн изделий, которые будут использоваться для производства малогабаритных газотурбинных двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов. Эти устройства устанавливаются в наземную технику, в первую очередь военную — в танки, автомобили и т. д. Запуск линии позволит расширить производственные возможности и бизнес предприятия.



«Мы завершили этап модернизации нашего литейного производства. Благодаря поддержке министерства промышленности и торговли России, министерства промышленности Челябинской области и нашей головной компании „Высокоточные комплексы“ мы полностью закрываем свои потребности в литейном производстве. Для нас важно, что появилась новая линия, поскольку литье используется на всех заготовительных операциях. Теперь мы можем выходить на рынок с таким высококачественным продуктом», — отметил генеральный директор АО СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.





В запуске формовочной линии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона и руководитель предприятия нажали на импровизированную кнопку, тем самым включив оборудование. После Алексей Текслер осмотрел изделия, выпускаемые «Турбиной», узнал о новых разработках предприятия, а также посетил цеха и отдел по контролю изготовленных изделий, где происходит проверка деталей по чертежам. Губернатор традиционно пообщался с несколькими сотрудниками завода прямо во время работы, узнав как об условиях труда, так и о личной жизни.



Алексей Текслер посетил СКБ «Турбина» впервые. Глава региона отметил, что это уникальное предприятие, сохранившее свои преимущества с советского времени.



«Мы не стоим на месте несмотря ни на никакие сложные времена, а прошлый год был непростым. Продолжается техническое перевооружение предприятия. Запустили в действие современную техническую установку по отливкам. Она автоматизированная, экологичная, что важно для нашего города. Благодаря современным техническим решениям будут производиться сложные технические отливки из высокопрочных материалов и сплавов. Предприятие разрабатывает изделия как научно-техническая база, а после выпускает их. Это замкнутый цикл производства. Продукция полностью импортозамещающая», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул важность расширения производства гражданской продукции. Также следует налаживать сотрудничество с компаниями из нефтегазовой и транспортной сфер. По словам Эдуарда Баженова, СКБ уже ведет разработки и предсерийные испытания новых изделий. Предприятие планирует в ближайшие три года нарастить выпуск гражданской продукции на 30—40%.







Добавим, что после осмотра производства губернатор пообщался с сотрудниками СКБ «Турбина». Алексей Текслер отвечал на волнующие заводчан вопросы — о ремонте дорог в Челябинске и улучшении транспортного сообщения, создании велопарковок, внедрении раздельного сбора мусора, а также о работе городских электронных сервисов. По признанию работников предприятия, они были рады проявленному интересу к людям труда со стороны губернатора.