Ночью в Копейске сгорел церковный приход

Причины возгорания устанавливаются

Сегодня ночью в поселке Вахрушево в Копейске сгорел церковный приход. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области уточнили, что на месте работали шесть единиц техники и 24 человека.



«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера в 3:02. Звонили очевидцы. На место оперативно приехали пожарные Копейского гарнизона. На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли на площади 30 квадратных метров. Огонь был в короткий срок локализован. Никто не пострадал», — сообщила сотрудник пресс-службы МЧС России по Челябинской области Ирина Шафеева.



Причина возгорания устанавливается — на месте работают сотрудники отдела дознания. Рассматривается несколько причин пожара, в том числе неисправность электрооборудования и печь.

