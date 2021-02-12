ПФР Челябинской области назвал размер выплаты на детей из маткапитала в 2021 году

Средства могут получать семьи с низким доходом

В Челябинской области увеличился размер ежемесячной выплаты из материнского капитала для семей с низким доходом. Пособие выплачивают южноуральцам, родившим или усыновившим второго ребенка с начала 2018 года. При этом семья должна иметь низкий доход. Сумма выплаты в 2021 году составит 11 тысяч 694 рубля.

«Выплату могут оформить только те семьи, в которых ежемесячный доход на каждого члена семьи за 12 месяцев не превышает 24 тысячи 64 рубля (что является двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал 2020 года)», — сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Челябинской области.

На данный момент такое пособие получают более 2,5 тысяч южноуральских семей.

Узнать подробности и подать документы на ежемесячную выплату из материнского капитала можно в личном кабинете на сайте ПФР, на портале «Госуслуги», в МФЦ или в управлении ПФР.