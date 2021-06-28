В Троицке продлили особый противопожарный режим

Посещение городских лесов запрещено

В администрации города Троицка продлили действие особого противопожарного режима. В городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, с угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, сообщает пресс-служба Троицкой администрации.

О продлении режима объявило управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города.

«На период действия особого противопожарного режима запрещается: посещать городские леса, устраивать пикники с использованием открытого огня; выжигать сухую растительность; сжигать твердые бытовые отходы, мусор, листву на территории города, на территории садоводческих товариществ, на земельных участках, прилегающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения; разводить огонь (с использованием любого оборудования) на садовых участках, в парках, скверах, местах массового отдыха населения; бросать стеклянные бутылки, банки, битые стекла, которые могут вызвать возгорание находящейся под ними травы; пользоваться пиротехническими изделиями; оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; бросать незатушенные окурки и спички в траву», — предупреждает горожан администрации города.

Виновные в нарушении режима понесут административную ответственность и выплатят штраф от двух до четырех тысяч рублей; а юрлица — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.