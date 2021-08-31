В Челябинске школьник провалился в открытый колодец с водой

Мальчика спасло то, что он умеет плавать и рядом находился отец

В Челябинске восьмилетний школьник упал в колодец, наполненный холодной водой. Ребенок буквально провалился под землю на глазах у отца, который молниеносно отреагировал и вытащил сына. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе вечером 29 августа, об этом ИА «Первое областное» рассказала мама пострадавшего мальчика.

По словам челябинки Ольги, в тот день ее сын гостил у отца, так как супруги в разводе. Около девяти часов вечера отец вместе с сыном Кириллом направился к парковке, чтобы отвезти ребенка домой. На тропинке мальчик решил поднять кусок дерева, лежащий в траве. Оказалось, что деревяшка прикрывала колодец.

«Поднял, соскользнул в колодец, и его накрыло этой же деревяшкой. Папа это все увидел, он был в метре от него, мгновенно откинул эту деревяшку и прыгнул туда, за ним, и вытолкнул его. Папа два метра ростом полностью ушел под воду», — рассказала ИА «Первое областное» мама пострадавшего мальчика Ольга.

Ребенка сразу же укрыли, донесли до машины, переодели в сухое. К счастью, серьезных травм мальчик не получил — отделался царапинами на животе, ноге и лице. Но школьник успел сильно испугаться, пока летел в открытый люк.

«Кирилл чувствует себя нормально, физически абсолютно нормально. Психологически — еще вчера говорил: „Страшно, не хочу, не поеду, не буду, не напоминайте“. Сегодня мы уже с ним на эту тему не разговариваем, я решила ее закрыть. Буду наблюдать: если что-то всплывет, будем корректировать. Так как он хорошо плавает, он не нахлебался толком, воды он не боится. Он напугался именно этой темноты, неизвестности непонятной», — поделилась Ольга.

Женщина пожаловалась во все инстанции. Обратилась в ЖЭК, МУП «ПОВВ», прокуратуру, полицию и даже следственный комитет. Сейчас специалисты выясняют, кому принадлежит открытый колодец и кто виноват в травмировании ребенка.

«Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Тракторозаводский“, проводится проверка», — подтвердили факт обращения в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Челябинка хочет, чтобы опасный люк поскорее закрыли. Кроме того, ее сын потерял в воде кроссовки, испортил телефон. Гаджета лишился и отец, который кинулся спасать ребенка.