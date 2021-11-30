В Челябинске за 27 млн рублей продали недостроенный автокомплекс в Ленинском районе

Новым владельцем стала торговая компания

В Челябинске подвели итоги аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, изъятого у ООО «СЛК-Групп». Двухэтажный автокомплекс, расположенный на улице Игуменке в Ленинском районе, купило АО «Практик» за 27,3 млн рублей. Начальная цена лота составляла 26,7 млн рублей. В настоящий момент здание площадью 1,2 тыс. кв. м построено на 80%. Информацию сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Также на 30 ноября был запланирован аукцион по продаже недостроенной автостоянки, расположенной по улице Румянцева в Металлургическом районе города. Начальная цена объекта составляла 2,1 млн рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ранее мэрия изъяла объект площадью 1,2 тыс. кв. м у специализированного застройщика «Метчелстрой». Договор аренды на участок закончился в 2019 году. К этому моменту компания не завершила строительство автостоянки. В связи с этим власти обратились в Арбитражный суд Челябинской области с иском об изъятии недостроя. Иск был удовлетворен в марте 2021 года. Уровень готовности объекта оценили в 10%.