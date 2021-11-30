На Комсомольском проспекте установили камеры контроля за выделенной полосой

Оборудование начнет работать уже в конце декабря 2021 года

На Комсомольском проспекте в Челябинске в ближайшее время появятся камеры контроля за выделенными полосами для общественного транспорта. Об этом сегодня, 30 ноября, медиахолдингу «Первый областной» сообщил начальник ОГКУ «Безопасный Регион» Евгений Круглов.



На Комсомольском проспекте появившиеся недавно выделенные полосы для общественного транспорта, по наблюдениям автомобилистов, не справляются со своей задачей: водители нередко заезжают на них или пользуются полосами для поворотов во дворы. Совместным решением регионального Миндора и городской администрации на Комсомольском проспекте строятся посты видеонаблюдения. Камеры должны будут контролировать безопасность движения и, в частности, следить за выделенными полосами.



«Наше учреждение уже заключило контракт с победителем торгов. Срок выполнения работ — до конца декабря этого года. В течение двух недель все камеры настроят, они пройдут комиссионные испытания, после этого комплексы введут в эксплуатацию», — пояснил Евгений Круглов.





Настраивать камеры будут под конкретный участок дороги. Они способны определять 16 видов нарушений, из этого спектра выберут актуальные для каждого поста видеонаблюдения.



Контролировать камеры будут, по словам Евгения Круглова, 12 участков — по шесть в каждом направлении.



Отмечается, что никаких дополнительных знаков о наличии камер не появится — водителей призывают быть внимательнее.



Напомним, в июне этого года власти Челябинска озвучили для горожан результаты независимой экспертизы работ по ремонту Комсомольского проспекта. Полный список изменений смотрите в отдельном материале ИА «Первое областное».