Спектакль Молодежного театра «Я танцую как дебил» вошел во внеконкурсную программу «Маска Плюс — 2022» в числе еще семи театров России из Прокопьевска, Улан-Удэ, Уссурийска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Перми. До сегодняшнего дня ни одна из постановок драматических театров Челябинска не участвовала во внеконкурсной программе Всероссийского театрального конкурса.
Принцип отбора постановок в программу «Маска Плюс» довольно оригинален. Вот как его сформулировали кураторы программы, театральные критики Татьяна Джурова и Алексей Платунов.
«Театр сегодня — прежде всего одна из практик изучения человеческого опыта. Поэтому, собрав в программе „Маска Плюс“ спектакли разные, странные, где-то (надеемся) дикие и не всегда художественно перфектные, мы хотели бы не загонять их в прокрустово ложе выдуманных иерархий, а пуститься в путешествие по неизведанным мирам», — отмечают Татьяна Джурова и Алексей Платунов.
Премьера спектакля «Я танцую как дебил» состоялась в Челябинском Молодежном театре в июне 2021 года. Это первая постановка пьесы Игоря Витренко. Поставил пьесу главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.
Это история молодого немолодого человека, который в свободное от работы продавцом время надевает обтягивающий серебристый комбинезон и идет танцевать в бары и клубы. Он танцует как дебил. Потому что он танцует vogue.
«Далеко не все в театральном сообществе хорошо восприняли эту пьесу. Для меня это история о свободе и самовыражении. Я как человек свободен танцевать как хочу. И делать что хочу. И если я не делаю ничего противозаконного, никто не вправе осуждать меня. Думаю, мы первые, кто вывел на сцену драматического театра танец vogue, к тому же в исполнении мужчины», — прокомментировал новость Иван Миневцев.
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Вот какой аннотацией сопровожден спектакль Молодежного театра кураторами программы «Маска Плюс»:
«„Я танцую как дебил“ Челябинского Молодежного театра по пьесе Игоря Витренко поднимает вопрос нормативности и гетеронормативности в том числе, запретов и ограничений, внутри которых мы живем, часто неосознанно. Эстетика квир-вечеринки становится ключом к спектаклю о том, что любое чувство, любой способ саморепрезентации, кроме токсично-маскулинного, у нас в стране становится чем-то стыдным: стыдно стареть, стыдно быть подростком, стыдно влюбляться...»
«Я очень рад, что „Я танцую как дебил“ попал во внеконкурсную программу „Золотой Маски“. Здорово, что это первый спектакль в России по пьесе Витренко и сразу едет в Москву. Здорово, что мы задаем тренды и входим в список топовых молодежных театров страны. Может быть, на нас будут равняться и московские коллеги», — добавил Иван Минцевцев.
Спектакль представят на сцене Центра Мейерхольда в Москве в конце февраля или начале марта 2022 года.