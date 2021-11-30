Челябинский спектакль «Я танцую как дебил» едет на «Золотую маску Плюс»

Это первый драматический спектакль челябинского театра, отобранный на главный российский театральный конкурс

Спектакль Молодежного театра «Я танцую как дебил» вошел во внеконкурсную программу «Маска Плюс — 2022» в числе еще семи театров России из Прокопьевска, Улан-Удэ, Уссурийска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Перми. До сегодняшнего дня ни одна из постановок драматических театров Челябинска не участвовала во внеконкурсной программе Всероссийского театрального конкурса.

Принцип отбора постановок в программу «Маска Плюс» довольно оригинален. Вот как его сформулировали кураторы программы, театральные критики Татьяна Джурова и Алексей Платунов.

«Театр сегодня — прежде всего одна из практик изучения человеческого опыта. Поэтому, собрав в программе „Маска Плюс“ спектакли разные, странные, где-то (надеемся) дикие и не всегда художественно перфектные, мы хотели бы не загонять их в прокрустово ложе выдуманных иерархий, а пуститься в путешествие по неизведанным мирам», — отмечают Татьяна Джурова и Алексей Платунов.

Премьера спектакля «Я танцую как дебил» состоялась в Челябинском Молодежном театре в июне 2021 года. Это первая постановка пьесы Игоря Витренко. Поставил пьесу главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Это история молодого немолодого человека, который в свободное от работы продавцом время надевает обтягивающий серебристый комбинезон и идет танцевать в бары и клубы. Он танцует как дебил. Потому что он танцует vogue.

«Далеко не все в театральном сообществе хорошо восприняли эту пьесу. Для меня это история о свободе и самовыражении. Я как человек свободен танцевать как хочу. И делать что хочу. И если я не делаю ничего противозаконного, никто не вправе осуждать меня. Думаю, мы первые, кто вывел на сцену драматического театра танец vogue, к тому же в исполнении мужчины», — прокомментировал новость Иван Миневцев.





Антон Ремизов в главной роли Толика



Вот какой аннотацией сопровожден спектакль Молодежного театра кураторами программы «Маска Плюс»:

«Я очень рад, что „Я танцую как дебил“ попал во внеконкурсную программу „Золотой Маски“. Здорово, что это первый спектакль в России по пьесе Витренко и сразу едет в Москву. Здорово, что мы задаем тренды и входим в список топовых молодежных театров страны. Может быть, на нас будут равняться и московские коллеги», — добавил Иван Минцевцев.

Спектакль представят на сцене Центра Мейерхольда в Москве в конце февраля или начале марта 2022 года.