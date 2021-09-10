В Челябинске за 102 млн рублей благоустроят четыре сквера и пешеходную зону в центре

Большую часть работ начнут в апреле следующего года

В Челябинске продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. Мэрия ищет подрядчиков для выполнения работ в четырех скверах и в пешеходной зоне на улице Свободы. Аукционы размещены на портале госзакупок. Общая начальная сумма контрактов составляет 102 млн рублей.

Так, в Металлургическом районе благоустроят сквер Победы на улице Коммунистической и сквер рядом с киноцентром «Импульс» (улица 50 лет ВЛКСМ). Работы в сквере Победы должны будут завершить уже этой осенью. Там установят лавки и урны. Общественную территорию рядом с кинотеатром «Импульс» приведут в порядок в апреле 2022 года. Помимо лавок и урн там появится скейт-парк. Начальная стоимость контракта на оба объекта — 6 млн рублей.

Благоустроят сквер возле ДК «Станкомаш» по улице Коммунаров. Начальная стоимость первого этапа работ — 49 млн рублей. Работы начнут выполнять в апреле 2022 года, завершат в июле. Территорию замостят плиткой, на спортивных площадках уложат покрытие из резиновой крошки. На территории разместят скейт парк.





Эскизы проекта сквера рядом с ДК «Станкомаш»

Рядом с ДК «Строитель» на шоссе Металлургов также проведут благоустройство сквера. Там заменят плитку, высадят растения-многолетники и деревья — ивы, липы, яблони, можжевельник. Стоимость контракта — 13 млн рублей. Также установят подвесные качели, урны, велопарковку и новые скамьи. Сроки исполнения контракта — май-август 2022 года.

Весной 2022 года мэрия Челябинска приступит к благоустройству пешеходной зоны по улице Свободы — от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала. Работы будут вести по обеим сторонам дороги. Уложат плитку, оборудуют водостоки, установят указатели, ограждения, парковочные столбики. Также на улице Свободы поставят новые скамьи, уличные кресла, велопарковки. Высадят липы, сирень, жимолость, рябинник, кизильник. Обновят освещение. Общая стоимость работ по благоустройству территории — 34 млн рублей. Демонтаж асфальта, плитки и старых урн начнут проводить в апреле 2022 года. Скамьи и другие малые архитектурные формы установят в июле. Озеленение завершат к августу 2022 года.