На Комсомольском проспекте в Челябинске обустроят новую пешеходную зону

Бульвар будет иметь скалодром и велостанцию

Администрация Курчатовского района Челябинска ищет подрядчика для благоустройства пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту между улицами Молодогвардейцев и Ворошилова.

Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, на небольшом участке по четной стороне проспекта сделают мощение, установят спортивные объекты, детские игровые комплексы (в том числе с батутом и скалодромом в виде совы), скамейки и шезлонги, уличные столы и каменные урны. Также проектом предусмотрено оборудование велопарковки и велостанции. Будет и озеленение. Рабочие высадят яблони, липы, кизильник, можжевельник, барбарис, сосны, иргу. Проведение благоустройства запланировано на 2022 год — с 1 апреля по 15 июля.





Начальная цена контракта составляет 36,2 млн рублей. Средства направят из бюджетов РФ, Челябинской области и Курчатовского района. Работы выполнят в рамках программ «Жилье и городская среда» и «Формирование современной городской среды в Курчатовском районе города Челябинска на 2018—2022 годы».

Заявки на аукцион от желающих заняться благоустройством принимают до 20 сентября. Сам конкурс проведут на следующий день.

Напомним, что этим летом началось комплексное благоустройство Комсомольского проспекта. В рамках проекта обновили бульвар по четной стороне между улицами Красного Урала и Молодогвардейцев.