В Челябинске выставят на продажу недострой возле Центрального стадиона

Спортивно‑развлекательный комплекс должны были начать возводить еще в 2013 году

Мэрия Челябинска выставит на аукцион объект незавершенного строительства на улице Труда. Огороженная забором площадка находится за ТРК «Гагарин-парк», рядом с Центральным стадионом. Компания «Стройкомплекс-97» еще в 2013 году получила в аренду участок площадью 1,6 тыс. кв. м для возведения спортивно-развлекательного комплекса. Однако работы были заморожены на стадии котлована. Готовность объекта — около 28%.

Центральный районный суд летом прошлого года удовлетворил иск комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. Инстанция разрешила изъять у ООО «Стройкомплекс-97» участок из-за бездействия застройщиков. Чиновники без торгов продлевали договор аренды земли с компанией в 2013 и 2016 годах, но активные работы так и не начались. Решение подтвердил Челябинский областной суд.

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Стройкомплекс-97» принадлежит предпринимателям Дмитрию Селиванову и Алексею Юрченкову. В 2020 и 2019 годах никакой выручки у фирмы не было.

Специалисты администрации в ближайшее время проведут оценку рыночной стоимости недостроя. Кадастровая стоимость объекта, согласно данным на публичной карте Росреестра, составляет 4 млн рублей. После определения начальной цены его выставят на аукцион.

Также мэрия продаст недостроенное здание автоцентра на автодороге «Меридиан» в районе улицы Игуменка. Площадь объекта составляет 1,2 тыс. кв. м, степень готовности — 80%. Участок с долгостроем также изъяли по решению суда.





Как ранее сообщало ИА «Первое областное», администрация Челябинска активно работает над решением проблемы с многочисленными долгостроями. Новые собственники смогут завершить возведение зданий и избавить город от незавершенных объектов. На торги попадут участки с истекшим сроком аренды, где строители не ведут работы.