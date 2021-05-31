В Чебаркуле ввели плату на единственном в городе стадионе

Обновленный спортивный объект не вмещает всех желающих

В Чебаркуле на единственном стадионе, который был открыт осенью прошлого года после двухлетней реконструкции, ввели платное пользование некоторых площадок. Арендная плата футбольного поля, баскетбольной площадки и воркаут-зоны взимается только с организованных групп — коллективов производственных компаний города. Это возмутило некоторых жителей, однако у собственников объекта свои доводы: многочисленные турниры и коллективные тренировки не дают заниматься другим горожанам.

На прошлой неделе директор МАУ «Физкультура и спорт в Чебаркуле» Татьяна Лильбок объявила в социальных сетях, что на футбольное поле, волейбольную и воркаут-площадки вводится арендная плата. Она взимается только с организованных групп, компаний и фирм, которые проводят на стадионе коллективные тренировки и турниры.

«Введение платы на эти площадки связано со стихийным пользованием стадионом. Не раз случалось, что после реконструкции стадион просто полон, коллективы друг за другом ждут, когда освободится то или иное поле. В то время, когда у детей должны быть спортивные секции, на поле тренируется какая-нибудь группа предприятия. А после сотрудники стадиона убирают мусор, упаковки от чипсов, сухариков, окурки. Поэтому принято решение структурировать пользование полем для организованных групп. Легкоатлетическое ядро, уличные тренажеры — всё остается бесплатным для каждого», — прокомментировали в администрации Чебаркульского городского округа.

В мэрии пояснили, что плата вводится больше для порядка и создания графика. Обновленный стадион с наступлением теплых дней стал центром притяжения горожан. Нередко людям приходится устанавливать очередность занятий на разных площадках.

Цены назвали приемлемыми — 800 рублей в час за площадки и 50 рублей с человека за игру на футбольном поле.

Напомним, стадион в Чебаркуле полностью обновился. За два года здесь установили новые тренажеры, сделали футбольное поле с искусственным газоном, построили трибуны, оборудовали площадки для уличных игр. На реконструкцию было потрачено более 44 миллионов рублей.