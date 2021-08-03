Реки спирта и бабий бунт: как проходят «мерзкие» экскурсии по Челябинску

Проект «Челябинск пешком» рассказывает о самых злачных улочках города в XX веке

Этим летом пешеходные прогулки — штука модная. Например, краеведческий отдел библиотеки им. Пушкина проводит экскурсии по Кировке и ул. Красной, мимо водонапорной башни и оперного театра. Прогулки, которые устраивают добровольцы-энтузиасты проекта «Челябинск пешком», выглядят интересно и ломают шаблон обычного «посмотрите налево, посмотрите направо». Поэтому я решил посмотреть на все своими глазами.

Фото: instagram chelyabinsk_peshkom



Челябинск скучный или мерзкий?

Звучит ли «Мерзкий Челябинск» как привлекательное название для экскурсии по городу? Мне показалось, что да. Нашим местом встречи стал бывший завод оргстекла на ул. Свободы, 2. Ныне он центр креативных индустрий Svoboda2.

Я стою немного в отдалении, не ожидаю ничего особенно интересного. Не покидает мысль, что это обыкновенная скучная экскурсия: все эти блуждания мимо памятников очень утомляют. Хотя, кажется, все уже пошло не так, как я планировал. На место встречи прибыли семь человек: молодые люди 18-20 лет, народ постарше и даже семейная пара с маленьким ребенком. Нашим проводником оказалась молодая девушка Юлия. Она путешественница, до коронавируса преподавала английский язык в Китае, а теперь ведет экскурсии по родному городу.

«Прогулки по Челябинску — мой личный проект. Мне грустно оттого, что у нас в городе нет подобных экскурсий, поэтому я начала искать единомышленников и в итоге взяла все в свои руки», — говорит Юлия Семейкина.

Пьяные рыбы и блудницы

Экскурсия начинается с истории о дрожже-винокуренном заводе, на месте которого мы сейчас, оказывается, и стоим — в тени от огромной трубы паровой мельницы, единственного строения, которое сохранилось от этого завода конца XIX — начала XX века. Юля рассказывает, как сливали спирт в реку и пьяницы толпились у складов, надеясь, что им что-то перепадет. Слушающие часто шутят и обсуждают, каково было рыбам от 10 тонн спирта в реке.

Ну а мы следуем дальше под транспортной развязкой — местечко, слабо приспособленное для прогулки: узкие тротуарчики, отсутствие переходов, да и не на что смотреть. Скуку Юлия прерывает внезапным заявлением: «Мы пришли сюда, чтобы поговорить о проститутках!»

Останавливаемся у бизнес-центра GreenPlex, куда люди вроде меня если и заявятся, то только спросить. Выясняется, что сто лет назад на этом месте располагался целый ряд публичных домов. Узнаем о желтых билетах — удостоверениях проституток. Оказывается, что с ночных бабочек тогда и налоги не брали, и медосмотры регулярные предоставляли, да и зарабатывали они побольше обычной ткачихи.

Солнце начинает медленно садиться, жара немного спадает. И в беседах о том, как часто в революцию громили бордели и как тяжело жилось суровым челябинским продажным девкам, мы топаем дальше по нашему пешему маршруту. Появляется легкое чувство удовлетворения от того, что Челябинск сейчас не мелкий уездный городок с пьяницами и проститутками и явных отзвуков прошлого не так много.





Следуем по улице Труда мимо старинных домишек. Вот историческое здание на Труда, 95. Не видно никаких вывесок, непонятно, что это за место сейчас. От первозданного вида этого места сохранился только старый фасад со стороны дороги. Юлия рассказывает, здесь было весьма популярное питейное заведение, куда стояли огромные очереди.

Бабий бунт

Останавливаемся на площади Ярославского, перед оперным театром, через дорогу от картинной галереи с огромными витринами. Здесь и узнаем о таком явлении как бабий бунт. Причем бунт в Челябинске этот случался аж два раза. И в ходе одного из них даже объявили военное положение. Более 400 женщин, работающих на кондитерской фабрике, из-за низких зарплат и дефицита устроили в городе настоящий погром. И как раз та самая картинная галерея пострадала неслабо. Точнее, тогда это был торговый пассаж братьев Яушевых. Витрины бунтующие усердно били камнями, досталось не только этому зданию, а еще ряду других магазинов. Сейчас же огромные витрины в целости и сохранности, а значит, как пошутили из толпы, можно бунтовать снова.





Поворачиваем на улицу Кирова. Здесь, как обычно, шумно, туда-сюда снуют люди, играют и поют уличные музыканты.



«Улица Кирова всегда была обустроена лучше остальных. Но со своим проблемами. По дороге было натурально ни пройти ни проехать. Мощеные дорожки здесь были непроходимыми, а из-за камней, что острыми краями торчали наружу, люди буквально оставляли обувь по дороге», — отправляет нас в прошлое Юлия.

Пьяный центр

С Кирова ненадолго сворачиваем на ул. Коммуны, чтобы посмотреть на бывшие склады жигулевского пива. Подходим к стеклянным дверям торгового комплекса «Гостиный двор». Оказалось, что фасад склада сейчас находится прямо внутри торгового комплекса. Поэтому пройти и посмотреть на фасад мы не смогли, ведь «Гостиный двор» закрывается в семь вечера, а сейчас уже девятый час.

Разглядеть хоть что-то, кроме стен и каменной кладки, сквозь просвечивающее стекло и группу прилипших к нему людей у меня не получилось, так что довольствуюсь рассказами нашего проводника. Юлия говорит, что в газетах 1890-х годов писали, как со склада на улицы города текут грязные и вонючие реки помоев. Поди знай, это метафора о ручьях нечистот или об обороте жигулевского пива.





Выруливаем по направлению к проспекту Ленина и неспешно продолжаем наш «мерзкий» тур. Останавливаемся у входа в Центральный Банк. Центр города, через дорогу Областная научная библиотека, Арбитражный суд Челябинской области, да и вообще место до ужаса строгое и приличное. Что же такого мерзкого было здесь?

«Ранее тут располагалась еще одна винная лавка. Улица была оплотом пьяниц, почти на каждую скамейку в округе приходилось несколько пьяных горожан, — останавливаясь, говорит Юлия. — Ситуация была в целом плачевная, городская управа даже думала устроить неподалеку вытрезвитель. Но вместо него появилась ночлежка для тех, кого не пускали домой».

Это привело меня в небольшое замешательство, неужели вытрезвитель был бы менее действенной штукой? Но да ладно, в конце концов вытрезвитель не появился и ночлежка долго не простояла.

Театр трезвости

Далее мы следуем к уже заключительной точке нашего маршрута — зданию Молодежного театра, который, как сообщает Юля, не особо изменился с тех времен. Одно из немногих зданий, что сохранилось почти в первозданном виде.

Раньше здесь был Театр попечительства о народной трезвости (Народный дом) с безалкогольным баром, чайной комнатой и театральными подмостками. Место было призвано предлагать трезвый досуг. Как у них это получалось, доподлинно неизвестно, но сам факт того, что нынешний театр — бывший дом трезвости, меня позабавил.

На этом прогулка, которая довела меня от дрожже-винокуренного завода до Дома трезвости, завершилась.





Дошли до конечной точки все. Участников прогулки оказалось даже больше, чем в начале. Все немного пообщались друг с другом, а на Юлию сразу насели с вопросами о том, зачем она этим занимается и для чего эти экскурсии нужны.

«Я в городе уже полтора года и пока не собираюсь уезжать. Мне интересно изучать исторические материалы, искать единомышленников. Но так как никто не делал такие прогулки, я сама запустила экскурсионный проект, чтобы привить людям любовь к городу», — признается Юлия.

Собравшиеся поблагодарили Юлию донатами. Особой цены не установлено, потому я заплатил рекомендованную сумму — 300 рублей и отправился восвояси, гулять уже по собственному пешему маршруту.