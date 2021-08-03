Новый созыв Госдумы может помолодеть на 18 лет

В Челябинской области больше трети кандидатов-одномандатников — моложе 40 лет

Предвыборная гонка — 2021 в Челябинской области отличается прямо-таки чрезмерной молодостью кандидатов: Первое областное информагентство обратило внимание на то, что больше трети претендентов на федеральный мандат — совсем молодые люди.



По данным Центризбиркома, на 450 мандатов депутата Госдумы претендуют 6415 кандидатов, то есть в среднем по России конкурс составляет 14 человек на место. И, судя по данным системы ГАС «Выборы», в Челябинской области «омоложение» кандидатов идет еще быстрее, чем по стране в целом. Как сообщало Первое областное информагентство, по пяти одномандатным округам выдвинулись 60 кандидатов, девять из них — самовыдвиженцы. Даже эта выборка показывает, что в политике и законотворчестве федерального уровня желают участвовать совсем молодые люди.

Средний возраст действующих депутатов Госдумы — 57 лет. Средний возраст выдвинувшихся кандидатов-2021 — 39 лет. Новый созыв в нижнюю палату российского парламента рискует помолодеть на пару поколений — на 18 лет.

Челябинская область не выбивается из общего тренда: из 60 одномандатников-южноуральцев больше трети — 23 человека — моложе даже сорока.

Так, в Коркинском одномандатном округе выдвинулись на федеральные выборы 13 человек. Шестеро из них — «бальзаковского возраста», то есть ненамного моложе тридцати лет. Судите сами: либерал-демократ Алексей Беседин родился в 1981 году и еще не успел отпраздновать сорокалетие, Игорь Важенин (партия «Новые люди») — 1985 года рождения, Евгений Евсеев из «Партии Роста» — 1983 года, как и венеролог Анастасия Никонова («Гражданская платформа»). Баллотирующийся по Коркинскому округу Игорь Росляков, несмотря на принадлежность к партии пенсионеров, насчитывает только 34 года, как и коммунистка Степанида Смирнова, а главврач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий в этом году отмечает 39-летие.

В Челябинском округе из 12 кандидатов пятеро — гораздо моложе 40 лет. Это второй секретарь обкома КПРФ Александр Андреев (32 года), самовыдвиженец Ярослав Анищенко (36 лет), лидер областного отделения «Новых людей» Максим Гулин (24 года). 34 года исполнилось руководителю реготделения партии «Яблоко» Ярославу Щербакову, 39 — Сергею Смышляеву из «Родины».

В Металлургическом округе молодостью могут похвастаться справедливоросс Дмитрий Ларин (33 года), «новый человек» Анна Скрозникова (26 лет) и «родинец» Александр Татарников (30 лет). Впрочем, недалеко от них ушли действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов (на днях отметит сорокалетие), а также Максим Смагин (партия пенсионеров) и Евгений Басканов (ЛДПР) — оба 1980 года рождения.

Отличаются молодостью шесть из 14 одномандатников, выдвинувшихся по Магнитогорскому округу: либерал-демократу Дамиру Байденову исполнилось 35, самовыдвиженцу Исламу Жумабаеву — 30, «яблочнику» Николаю Кошману — 37 лет. «Новые люди» и в Магнитогорске с окрестностями делают ставку на молодость кандидатов: кандидату от партии Татьяне Марараш едва исполнился 31 год. Ее ровесник — кандидат от КПРФ Элмар Рустамов, а Максим Степанов из «Коммунистов России» может похвастаться зрелыми 37 годами.

Златоустовский одномандатный округ на фоне прочих выглядит «возрастным»: из 11 кандидатов здесь моложе 40 лет только трое — «родинец» Сергей Гаврюшкин, справедливоросс Павел Логинов (оба 1983 года рождения) и Денис Лезин из «Новых Людей» (37 лет, самый старший кандидат от партии по области!). Однако баллотирующийся по Златоустовскому же округу лидер челябинских либерал-демократов и действующий депутат Госдумы Виталий Пашин недалеко ушел: ему только-только исполнится 40 лет. Еще два кандидата — руководитель реготделения «Пенсионеров России» Степан Фирстов и «Коммунист России» Михаил Степанин — 1978 года рождения.

Молодость — не помеха законотворчеству. В действующем составе Госдумы пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 — для женщин) достигла почти четверть депутатов — 112 из 450 человек. Молодые (до 30 лет) люди представлены только во фракциях «Единой России» и ЛДПР. Выборы 17—19 сентября могут переломить этот вектор: законодателями в РФ имеют все шансы стать почти что юноши и девушки.