На «Атомном выпускном» в Челябинске выступит Коста Лакоста

Также хедлайнерами станут Nansi&Sidorov

Свыше пяти тысяч 11-классников отметят свой выпускной в парке Гагарина. Здесь в третий раз пройдет «Атомный выпускной» для школьников со всей Челябинской области. Хедлайнерами вечера станут Коста Лакоста и Nansi&Sidorov, передают в региональном Минкульте.

«Атомный выпускной» пройдет в ночь на 28 июня. Для школьников подготовят интерактивные площадки, выступления артистов, игры, фудкорт, розыгрыши призов. Музыканты и диджеи будут выступать на трех сценах парка. Начнется вечер на главной сцене «Заря’д» у входа в парк. Кавер-группы «Литература», «Радио Мальта» и «МАКИНТОШ» выступят на сцене «АЭС» в зоне аттракционов. Хедлайнеры же выступят на сцене «Реактор» в районе карьера.

Юных челябинцев с окончанием школы в этом году поздравит дуэт Nansi&Sidorov (исполнители песен «Не думаю», «Как быть», «Встречная полоса», «Вторая весна») и певец Коста Лакоста («По-другому», «А ты говоришь», «По улицам», «Весна», «Календарь»). Напомним, в прошлом году на «Атомном выпускном» выступала группа The Hatters.

На «Атомный выпускной» смогут попасть только выпускники школ Челябинской области. Для этого школьники должны обратиться к классному руководителю, списки участников формируются до 6 июня.

В прошлом году праздник выпускников собрал на своей площадке свыше 7 тысяч подростков.