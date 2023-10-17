В Челябинске займутся проверкой уличной иллюминации

На это готовы выделить 55,6 млн рублей

В Челябинске объявили торги по поиску подрядчика, который займется обслуживанием декоративного освещения на городских улицах. Ему предстоит проверять состояние иллюминации и их крепеж, чистить световые элементы от загрязнений и проводить диагностику изделий. Начальная сумма аукциона составляет 55,6 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.



Речь идет об обслуживании консолей «Зимняя волна», «Спиральная лента», «Шар на завитке», «Пушкин», эмблемы ХК «Трактор», эмблемы ХК «Шайбу-шайбу» «Метеор» и других элементов.

В Челябинске, согласно техзаданию, процент освещения на одной улице с иллюминацией должен быть не менее 95%. Работу световых элементов должен обеспечить подрядчик. Ему предстоит в том числе заниматься проверкой комплектности украшений, состояния алюминиевых и стальных элементов конструкции на наличие деформации, состояния крепежа, диагностикой световых и электротехнических элементов изделия.

Работы будут проводить в течение двух лет с даты заключения контракта. Заявки на аукцион принимают до 24 октября.