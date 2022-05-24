Овощи и фрукты в Челябинской области подешевеют из-за сезонных поставок

В регион начали прибывать фуры из Ближней Азии

Многотонные фуры со свежими овощами и фруктами из стран Ближней Азии ежедневно пересекают российско-казахстанскую границу: в настоящее время объемы поставок сезонной продукции после резкого спада в начале мая достигли прошлогодних значений. Везут из соседних республик на рыночные развалы региона бакинские помидоры, ташкентские сливы и абрикосы, из Турции — клубнику и черешню, из Ирана — сладкие арбузы. ИА «Первое областное» выяснило, чем будут богаты сезонные ярмарки региона в этом году.

Ценники теряют в весе

В начале мая 2022 года объемы зарубежных поставок сезонных овощей и фруктов через российско-казахстанскую границу достигли рекордно низких значений: импорт продукции из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран Ближней Азии сократился почти на 50%. Среди причин — трудности с логистикой, новые требования в расчетах, а также поздний урожай в этом году в южных республиках, сообщали в управлении Россельхознадзора по Челябинской области. Более того, в первой половине года действовал запрет на вывоз из Таджикистана продукции сразу по нескольким позициям, отгрузка продуктов питания из этой страны не производилась.

По словам импортеров, сложные погодные условия стали негативным фактором, который повлиял на объемы поставок и отсрочил начало торгового сезона. Также влияние оказали новые условия расчетов за поставленную продукцию, как следствие в изменении курсов валют. Такая техническая задержка в поставках сезонных овощей и фруктов позволила удерживать высокие цены продавцам на импорт из стран Дальнего Зарубежья — цитрусовые, бананы, экзотику. Но сегодня ситуация на оптовых развалах области кардинально меняется.

«Сегодня у нас на разгрузке 130 фур стоит с сезонными овощами и фруктами: предложение более чем достаточное. Закупки в полном объеме производятся оптовиками, никаких ограничений нет. Отсюда продукция развозится на розничные рынки Челябинска, Миасса, Каслей и других городов региона. Однозначно есть тенденция к снижению цен: если в начале мая капусту в супермаркете продавали по цене 100 руб. за кг, то сегодня на рынке в рознице — 30 руб. за кг. По остальным овощам и сезонным фруктам такая же ситуация», — говорит директор оптового рынка «Отрадный» в Челябинске Геннадий Нуриев.

По его словам, качество продукции в этом году у сезонных продуктов гораздо выше, чем в прошлом. На днях на рынке появилась первая черешня, абрикосы, клубника в контейнерах и на развес. Покупатели рады, что наконец-то появилась альтернатива дорогим бананам и мандаринам.

«Ассортимент клубники у нас огромный — есть здесь и крымская, краснодарская, турецкая, азербайджанская. Рынок заполнен даже таким предложением, не говоря уже о картофеле, луке, капусте, огурцах и помидорах. Их десятки наименований и сортов. Всего вдоволь, дефицита нет, арендаторы не успевают заполнять торговые прилавки», — говорит он.

Цены на сезонные фрукты и овощи, по его словам, значительно ниже, чем на продукцию из стран Дальнего Зарубежья — мандарины, апельсины, бананы, лимоны, яблоки. По этим позициям есть снижение цены, но оно не такое значительное, поскольку сохраняются трудности с логистикой и доставкой тропических фруктов.

Ранее разгрузка экзотики, поставляемой в российские регионы, проводилась в основном через порты Санкт-Петербурга, но сегодня действует ряд ограничений, поэтому пока объемы поставок цитрусовых и бананов чуть сократились.

«Скоро начнутся крупные поставки абрикосов, потом персиков и нектаринов, винограда, а там сезон арбузов и дынь, так что покупателю есть возможность выбрать, на что заменить дорогие бананы», — считают торговцы на оптовом рынке.

С ними солидарны покупатели, которые делают выбор в пользу ташкентских помидоров с рынка, не желая покупать «резиновые» в супермаркете:

«В супермаркете помидоры по 219 руб. за кг, но твердые и невкусные, на рынке сейчас можно купить узбекские за 120-130 руб. за кг, то есть почти в два раза дешевле, но вкус совсем другой — настоящий», — говорит челябинка Марина Л.

Дать торговле развернуться

По словам экономистов, сезонный фактор всегда работает на снижение цены, по самым примитивным рыночным законам в ситуации, когда растет предложение, то начинает уменьшаться цена.

«Сейчас самое время дать торговле на рынках и ярмарках развернуться, что позволит снизить цены на сезонную продукцию для покупателей. В начале теплого сезона мы ежегодно наблюдаем процесс увеличения предложения местных овощей и фруктов. Но это вовсе не означает, что стоимость на овощи и фрукты в супермаркетах сразу пойдет вниз, поскольку в ретейле традиционно стоимость продукции дороже, это связано с длинной логистической цепочкой, хранением на складах, ее размещением на торговых полках с помощью персонала», — говорит экономист Надежда Калмакова.

По ее словам, примерно через месяц цены могут выровняться на розничных рынка и в ретейле, но процесс этот будет постепенным, не быстрым.

«В этой ситуации необходимо на уровне муниципалитетов области ввести заявительный порядок в сфере ведения предпринимательской деятельности, чтобы дать возможность малому бизнесу стать связующим звеном между оптовыми продавцами и покупателями. Ничего не вижу плохого в цивилизованных киосках или торговых палатках, где торгуют сезонными овощами и фруктами. Это позволит южноуральцам приобрести свежую и качественную продукцию по более выгодным ценам», — считает координатор коалиции киоскеров в Челябинской области Ирина Плещева.

По ее словам, вполне достаточно, чтобы предприниматель уведомлял местные власти о том, что хочет открыть палатку по торговле сезонными овощами и фруктами и в течение короткого срока получал согласование с расчетом оплаты аренды.

«Сегодня область вводит дополнительные меры поддержки малого бизнеса, почему не предусмотреть новый формат поддержки киоскеров на муниципальном уровне? Пока такой практики нет ни в одном городе страны, но обсуждение инициативы ведется. Пока мы видим, что в перечне на демонтаж находится 3 тыс. нестационарных торговых объектов, но считаю, этим предпринимателям нужно дать шанс, тем более, что сроки „амнистии“ киоскеров продлены», — говорит она.