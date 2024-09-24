Обучение, быстрое трудоустройство, подработка: названы тренды рынка труда Челябинской области

Эксперты отмечают постепенное замедление роста зарплаты

В Челябинской области, как и по всей стране, сложилась парадоксальная ситуация на рынке труда. Интерес к поиску работы снизился на 37%, а многие компании испытывают кадровый голод. Спрос на сотрудников вырос на 40%. Зарплаты продолжают увеличиваться, но темп все же замедляется. Поэтому работодатели активно используют новые меры по привлечению сотрудников. О ситуации на рынке труда на пресс-встрече рассказали эксперты «Авито Работы», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





По России за год средняя предлагаемая зарплата выросла на 11%, до почти 61,5 тысячи рублей. В Челябинской области — на 16%, до 59 891 рубля при полной занятости. Тем не менее аналитики «Авито Работы», как и эксперты Центробанка, отмечают замедление роста заработных плат. И такая ситуация сохранится.

«В этом году мы видим уже значимое замедление. В прошлом году ситуацию можно было охарактеризовать как гонку за зарплату. В этом идет скорее индексационное повышение в соответствии с уровнем инфляции. С учетом, что фонд оплаты труда сотрудников — это очень значимая статья расходов работодателя, очевидно, что повышать его постоянно нет возможности. Здесь стоит присоединиться к прогнозу регулятора на следующий год»,— отмечает управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.





Среди трендов рынка труда — подработка. В Челябинской области она пользуется популярностью. Во втором квартале число вакансий с возможностью получить дополнительный заработок увеличилось на 48% по сравнению с первым кварталом. 72% уральцев в возрасте от 18 до 25 лет подрабатывали или подрабатывают, и чаще всего они выбирают для этого общественное питание, сферу ИТ, дизайн и копирайтинг. Основными причинами подработки называют нежелание рассчитывать на один источник дохода (25%), стремление увеличить совокупный заработок (24%) и желание занять свободное время (23%). Опрошенные также говорили про интерес к работе над проектом или задачей (15%) и подготовку к крупным покупкам (14%).





Еще один тренд — быстрое трудоустройство. В Челябинске 62% соискателей выходили на работу в течение одного месяца, а 26% из них — в течение двух недель.

«Ускорению процесса найма персонала и поиска вакансий способствуют цифровизация и различные автоматические инструменты, которые предлагают платформы по поиску работы. 98% челябинцев, искавших работу за последний год, делали это онлайн, и 69% — на специализированных сервисах»,— отмечает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Анна Осьмак.





По данным «Авито Работы», в Челябинской области по состоянию на конец сентября опубликовано 104 тысячи вакансий. Из них 31 тысяча — в Челябинске. Добавим, что больше всего соискателей — 55% — хотят трудоустроиться на полный рабочий день. Частичную занятость рассматривают 32%, удаленную работу — 14%, а временную — 21%. Часть соискателей готова на гибкий и сменный графики (9% и 8%), а также на вахту (8%).

На фоне замедления роста зарплат и высокой потребности в сотрудниках компании активнее предлагают обучение. Об этом в три раза чаще упоминают в вакансиях. Также работодатели стали активнее говорить о действующих соцпакетах. Количество таких вакансий выросло на 58%. Некоторые даже готовы софинансировать льготную ипотеку, чтобы получить специалиста из другого города. Тем более что 36% челябинцев рассматривают переезд для работы. В Челябинске 74% работающих горожан отметили, что в их компании есть система бонусов и льгот. По России об этом упомянули 77% участников опроса.





«Компании направляют усилия на удержание сотрудников и повышение производительности труда с существующим штатом. Работодатели дают премии за стаж, внедряют варианты денежной и неденежной мотивации, обращаются к новым возрастным группам, предлагают гибкий формат работы. Активно идет модернизация производств. В ряде случаев она приводит к уменьшению количества работников. Но нужны те, кто будет обслуживать оборудование. В целом рабочих профессий будет еще больше»,— говорит Дмитрий Пучков.

В условиях дефицита кадров сохраняется тренд на привлечение пенсионеров и студентов — таких вакансий опубликовано 580 тысяч и 57 тысяч соответственно. В первой половине этого года вакансий для соискателей без опыта и специальных навыков стало на 106% больше.





«При дефиците кадров ключевое, что нужно делать компаниям, — это работать над скоростью. Когда откликнулся кандидат, нужно максимально быстро ему ответить, либо на звонок, либо на его отклик, пригласить на собеседование для того, чтобы оформить трудоустройство»,— подчеркивает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Анна Осьмак.

«Авито Работа» со своей стороны тоже старается помочь в борьбе с кадровым голодом. Привлекает на свою площадку соискателей, которые могут оставлять отзывы о компаниях. Организации проходят проверку по реквизитам или банковскому идентификатору. Эксперты делятся с работодателями аналитикой о том, как и где лучше находить соискателей, как перестраивать стратегию найма. Компания заключила соглашения на уровне региональных министерств и теперь проводит обучающие мероприятия. Кроме того, «Авито» запустило собственные курсы, в частности для ИТ-специалистов. Планирует эту практику в течение двух-трех лет расширить еще на 11 вузов по России. Молодежи площадка рассказывает о том, какие рабочие профессии существуют. В рамках такой профориентации использовали даже игры «Майнкрафт» и GTA, где опубликовали специальный баннер, нажав на который, можно было узнать о существующих видах деятельности и о том, как можно трудоустроиться без опыта.





При поиске работы наиболее важными факторами челябинцы считают размер зарплаты (76%), свободный график и выбор удаленного формата (35%). Учитывают горожане также хорошие отзывы о работодателе от сотрудников (22%), возможности для карьерного роста (21%) и подробное описание условий и обязанностей на рабочем месте (20%).