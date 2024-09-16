Средние зарплатные предложения в сфере торговли Челябинска увеличились на 34%

Лидером про приросту стала позиция мерчендайзера

Летом 2024 года в Челябинске в сфере ритейла на 34% выросли средние зарплатные предложения. Такие данные по сравнению с летом 2023-го ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито Работы». В целом по стране средние предлагаемые зарплаты в сфере торговли выросли на 22%. При полном рабочем дне соискателям предлагали 52 778 рублей в месяц.

В Челябинске лидером по приросту зарплатных предложений в сфере ритейла стала позиция мерчендайзера. За год средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 32% и достигли 43 145 рублей за полный рабочий день. Для товароведов и продавцов-консультантов средние зарплатные предложения увеличились на 22%, до 47 728 и 47 540 рублей соответственно.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак отмечает, что компании стремятся максимально ускорить процесс найма и сократить время на подбор кандидатов. В этом помогает автоматизация HR процессов. При этом доступны бюджетные инструменты — чат-боты и голосовые помощники. Их успешно применяют на этапах подбора и обучения.