В Челябинске услуги частных детских садов стоят от 9,5 тысячи рублей в месяц

Всего в городе работает 90 таких учреждений

Многие родители в качестве дошкольного образовательного учреждения для своего ребенка выбирают частные детские сады. Они предполагают индивидуальный подход к воспитанию, поскольку детей в группах меньше, чем в муниципальных садиках. Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области выяснили стоимость услуг частных детских садов в Челябинске.

Всего в городе работает 90 таких учреждений. Из них 11 лицензированы и имеют право осуществлять образовательную деятельность, 79 — оказывают услуги по уходу и присмотру за детьми в жилых домах, наличие лицензии на них не предусмотрено законодательством.

Самый дешевый месячный абонемент на полный день (в среднем с 07:00 до 19:00 часов) посещения частного детского сада стоит 9,5 тыс. рублей, самый дорогой — 36,6 тыс. рублей. Большинство учреждений оказывают свои услуги за 9,5—13 тыс. рублей, таких учреждений в Челябинске 40. В 29 детских садах месячный абонемент стоит от 13 тыс. до 16 тыс. рублей, 13 дошкольных организаций предоставляют услуги за 16—18 тыс. рублей, 8 садов — за 18—36 тыс. рублей.

Также во всех частных садах есть группы неполного дня со сменами на выбор: с утра до обеда или с обеда до вечера. Такой вариант обойдется родителям в Челябинске минимум в 6 тыс. рублей, максимум в 18 тыс. рублей.

Самыми дорогими частными садами в Челябинске названы «Колибри» — от 36,6 тыс. рублей, «Маленький лидер» — от 30 тыс. рублей и «Семь Я+» — от 25 тыс. рублей.