В Челябинске СК начал проверку по факту смерти ребенка на Первом озере

В момент трагедии взрослых рядом с четырехлетним мальчиком не оказалось

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти ребенка во время купания в Челябинске. Тело четырехлетнего мальчика извлекли накануне из Первого озера. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, по словам очевидцев, четырехлетний мальчик зашел в водоем и через какое-то время начал тонуть. Малыша достали из воды и пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Добавим, что ребенок находился в воде без присмотра взрослых.