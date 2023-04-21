В Челябинске укрепят берег Миасса рядом со строящимся футбольным манежем

Мэрия ищет проектировщика для проведения работ

В Челябинске укрепят левый берег реки Миасс рядом со строящимся футбольным манежем. Мэрия готовит проект для проведения работ на этом участке. Документация обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей. На исполнение контракта победителю торгов дадут полгода.





Компания-победитель должна будет предусмотреть возможные варианты берегоукрепления, защитные сооружения в несколько ярусов, связанных между собой. При этом нижний ярус должен быть выполнен так, чтобы горожане могли спускаться к воде. Также подрядчику предстоит обеспечить при необходимости ливневую канализацию для предотвращения попадания стоков в реку. Вдоль реки должна быть тропиночная сеть, чтобы горожане могли свободно гулять.

Ранее мэрия проводила торги по разработке проекта для укрепления берега Миасса от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а затем от улицы Энгельса до улицы Косарева.

Напомним, на Университетской Набережной строят крытый футбольный манеж. В апреле 2022 года в Челябинске состоялась презентация спортивного объекта, инвестором которого выступила УГМК. Губернатор Алексей Текслер эту идею поддержал, отметив, что появление в южноуральской столице крытого спортивного комплекса позволит футболистам проводить круглогодичные тренировки.