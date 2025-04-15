В Челябинске стоимость приготовления обычного кулича на Пасху выросла на 17%

Подорожали сливочное масло и молоко

В преддверии Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля, редакция ИА «Первое областное» подсчитала затраты на главное блюдо праздника — кулич. В этом году его приготовление обойдется местным хозяюшкам на 17% дороже, чем в 2024-м. Подорожали сливочное масло, молоко, сухофрукты. При этом цены на куриные яйца и сахар снизились.

Традиционный рецепт выпечки простой. Для приготовления одного кулича понадобится 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, 2 куриных яйца, 100 граммов сахарного песка, 70 граммов сливочного масла, 100 граммов сухофруктов, дрожжи. Для изготовления глазури потребуется два яичных белка и 100 граммов сахарного песка. Для расчета стоимости мы использовали данные Росстата.





Стоимость приготовления одного кулича в этом году составит 246,04 рубля за штуку. Для сравнения: в прошлом году траты на кулич составляли 210,7 рубля за штуку. Так, главный символ Пасхи за год подорожал на 17%. В основном в цене выросло в 2025 году сливочное масло: килограмм сегодня обойдется хозяйкам в 1299 рублей (+63% год к году). Молоко — в 86,26 рубля за литр (+21,24%), мука — в 56,58 рубля за кило (+7%). Сухофрукты также выросли в цене: 527 рублей за килограмм (+10%).

Подешевели яйца на 23% — до 106,8 рубля за 10 штук. Немного снизилась за год стоимость сахара-песка — до 67 рублей за килограмм.

На розничных прилавках уже появились в продаже куличи весом 500 граммов по цене 299 рублей за штуку, если поменьше весом, то и цена дешевле. Самые маленькие куличики продают в рознице по 30 рублей за штуку. Отличный вариант для детей дошкольного возраста, которые любят долго выяснять, кому достался кусок кулича побольше.

За неделю до Пасхи челябинские пекарни стали принимать заказы на изготовление пасхальных краффинов, безглютеновых кексов, панеттоне, стоимость которых стартует от 650 рублей за одну штуку весом 400 граммов. В некоторых пекарнях появились в продаже «премиум-куличи» с начинкой из цукатов и изюма, стоимость которых достигает 1,8 тысячи рублей (600 граммов). Есть дубайские куличи с фисташковой начинкой (аналог дубайского шоколада) за 2 тысячи рублей за 400 граммов и дороже.

Но по вкусу наверняка будет выигрышнее домашний вариант! К тому же можно будет учесть все предпочтения родных — кто-то любит с цукатами или только с изюмом, кто-то запекает до яркой корочки.