Челябинский фотограф запечатлел «пасхальную комету»

Ученые обнаружили небесное тело буквально пару недель назад

Фотограф из Челябинска Андрей Попов запечатлел комету C/2025 F2 (SWAN), которая была обнаружена в конце марта — буквально пару недель назад. Ученые прозвали ее «пасхальной кометой» из-за времени ее открытия и сообщили, что она довольно быстро приближается к Солнцу и удивляет своей яркостью. Увидеть комету можно в телескоп или бинокль ближе к утру, передает издание EarthSky.

Новую комету обнаружил астроном-любитель из Австралии Майкл Маттиаццо. 8 апреля от Центра малых планет Международного астрономического союза было получено официальное подтверждение о ее существовании, и небесное тело получило название C/2025 F2 (SWAN).

Известно, что сейчас комета движется к Солнцу между созвездиями Пегаса и Андромеды и активно наращивает свой хвост. Ее хорошо видно в бинокль или телескоп в предрассветные часы низко над северо-восточным горизонтом. Ожидается, что максимально близко к Солнцу она подлетит 1 мая. Если комета переживет «встречу» со звездой, то она будет настолько яркой, что наблюдать ее можно будет даже невооруженным глазом.

По словам ученых, комете C/2025 F2 (SWAN) потребовалось около 35 тысяч лет, чтобы добраться до нашей галактики.