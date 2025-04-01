К Пасхе в Челябинске распишут нижний храм кафедрального собора

Сейчас там работает команда иконописцев

В Челябинске к Пасхе, 20 апреля, планируется завершить масштабные работы по росписи нижнего храма кафедрального собора Рождества Христова.

Сейчас над этим трудится целая команда иконописцев, собранная со всей страны. Мастера приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Сергиева Посада и Пскова. Каждый специализируется на определенном виде работ: позолоте, росписи ликов или орнаментов.

Архитектура нижнего храма изначально задумывалась под будущие росписи. Иконописцы вдохновлялись поздневизантийскими мозаиками XIV века, сохранившимися в древних храмах и монастырях Турции и Греции.

К Пасхе планируется завершить большой объем работ, и своды нижнего храма предстанут перед прихожанами во всей красе церковной живописи.