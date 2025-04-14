Пасхальные яйца из бисера делает миасская мастерица

На Вербное воскресенье популярностью пользовались веточки из бисера



Оригинально украсить яйца на Пасху умеет рукодельница из Миасса Александра Кузнецова. Праздник наступит уже в эти выходные, 20 апреля. Журналистам ИА «Первое областное» Александра представила свои новые работы — изысканные пасхальные украшения, выполненные в технике бисероплетения.

Александра использует деревянные заготовки в форме яиц и веточек вербы, которые она оплетает бисером, создавая неповторимые узоры. Центральным элементом композиции часто служит пасхальная наклейка. Каждое яйцо — результат кропотливой работы, занимающей 3—4 дня. За шесть лет увлечения бисероплетением Александра создала более 120 работ.

«Я применяю мозаичное плетение. Сначала беру деревянную заготовку в форме яйца, а затем полностью оплетаю ее бисером. Добавляю наклейки, бусины или другие декоративные элементы. Размер яиц примерно 8 сантиметров в высоту», — рассказывает Александра.

Помимо пасхальных украшений, Александра создает славянские куклы-обереги. Кроме того, сейчас мастерица работает над букетом маков, используя для этого килограммы бисера различных цветов.