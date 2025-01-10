В Челябинске стартовала обкатка троллейбуса «Синара» для Санкт-Петербурга

Машина выпущена в синем цвете с белыми полосами

На улицах Челябинска началась обкатка первого троллейбуса для Санкт-Петербурга. Машина выпущена на заводе городского электрического транспорта в синем цвете с белыми полосами. Об этом сообщает пресс-служба компании «Синара — Транспортные Машины».

В салоне троллейбуса находятся электромонтажники-наладчики, которые готовы исправить любую неполадку, если она возникнет. Специалисты проверяют работу всех систем и механизмов машины в реальных условиях и следят за их исправным функционированием.





«Именно так проходит заводская обкатка, на которой троллейбус должен пройти не менее 50 километров. Надеемся, что жители Северной столицы оценят в перспективе комфорт наших новых и стильных троллейбусов»,— говорят в компании.

В 2024 году челябинский завод изготовил троллейбусы для Ярославля, Миасса, Калининграда и Екатеринбурга, продолжил выпуск машин для южноуральской столицы.