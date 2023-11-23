В Челябинске стартовал промышленный форум

На открытии наградили лидеров нацпроекта «Производительность труда»

В Челябинске в ледовой арене «Трактор» сегодня, 23 ноября, открылся промышленный форум. Он посвящен национальному проекту «Производительность труда», переходу к экономике замкнутого цикла, внедрению ИТ-решений в промышленности. Форум начался с церемонии награждения предприятий, которые показали успехи по итогам участия в нацпроекте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челябинская область является лидером в металлургии, производстве автомобилей, прицепов, электрических изоляторов, оборудования для нефтегазовой сферы. По работе с бизнесом у нас очень широкая линейка мер поддержки, которые мы реализуем через ФРП и центр „Мой бизнес“. Мы одни из лучших в реализации нацпроекта „Производительность труда“ и по промышленной инфраструктуре. Хороши в цифровизации»,— отмечает министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Глава регионального Минпрома подчеркнул, что экономика России выдержала беспрецедентное санкционное давление. Все востребованные сейчас отрасли уверенно развиваются — растут металлургия, обработка, производство электронных компонентов и автомобилей. В Челябинской области индекс промышленного производства составляет 112% по сравнению с прошлым годом. Основные факторы успеха — переориентация на внутренний рынок и закрытие пустых ниш после ухода компаний из недружественных стран. Вклад в рост производства вносит и госзаказ.

Челябинский промышленный форум призван познакомить представителей компаний друг с другом, обменяться опытом и технологиями, чтобы достигнуть новых результатов. В ледовой арене «Трактор» собрались 600 предприятий из 10 регионов РФ.





В рамках открытия форума наградили предприятия Челябинской области, которые показали значительные успехи в нацпроекте «Производительность труда». Лидером по сокращению времени протекания процесса стала компания «ПромАрсенал». ПК «Анеко» показала отличный результат по сокращению незавершенного производства. По увеличению выработки лидирует предприятие «Пневмаш». Лидером по повышению производительности труда стал «НИИИТ-РК».





В номинации «Партнер Фонда развития промышленности Челябинской области» отметили ТД «Комфорт», ПО «Трек» и Челябинский завод электрооборудования. Кроме того, несколько работников компании «Трек» получили благодарности регионального Минпрома области за успешную реализацию мероприятий нацпроекта «Производительность труда», успешное прохождение сертификации Федерального центра компетенций и министерства экономического развития РФ.







На форуме проведут панельную сессию о принципах экономики замкнутого цикла (ESG), что особенно важно в нынешних условиях. Ее организатором выступил Сбер. Управляющий челябинским отделением Денис Чугунов поблагодарил правительство Челябинской области и партнеров за поддержку идеи и активное участие в дискуссии. Она ожидается плодотворной.

«С предприятиями мы сотрудничаем по широкому спектру, начиная от классической банковской линейки, помогаем решать бизнес-задачи, внедрять интеллектуальные системы управления предприятиями и автоматизации процессов, предлагаем hr- и образовательные платформы для повышения компетенций сотрудников, умные технологии для быта и производства, медицинские платформы»,— отмечает Денис Чугунов.





По словам представителя Сбера, высокая ключевая ставка не мешает предприятиям развиваться. Сейчас есть беспрецедентное количество субсидий и грантов. Поддержка приводит к таким темпам роста, которые давно не видели. Промышленность Челябинской области уже перевалила за 2 трлн рублей.





Вторая сессия первого дня форума — «ИТ-решения для промышленности». Обсудят цифровую трансформацию промышленных предприятий, меры господдержки этих процессов, формирование цифровой культуры. Сегодня же проведут Биржу контрактов. Заказчики и поставщики смогут провести сразу несколько переговоров и наметить варианты сотрудничества. Во второй день Челябинского промышленного форума обсудят господдержку инвестиционных проектов, использование грантов, займов и субсидий. На одной площадке с форумом проводится 18-я Межрегиональная специализированная выставка «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение».





Организаторы Челябинского промышленного форума — региональные министерство промышленности, министерство информационных технологий и Фонд развития промышленности.