Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области одобрил предоставление компании «Доминат» льготного кредита по региональной программе «Промышленная ипотека». Ее запустили ФРП и местный Минпром в 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Организация станет первым получателем промипотеки, ей предоставят 49,9 млн рублей на развитие производства сульфида натрия. Это вещество востребовано в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, сообщает пресс-служба ФРП.
«Нашему региону одному из первых в стране удалось запустить региональную программу „Промышленной ипотеки“, по которой можно получить заем на меньшую сумму, чем предполагает федеральный аналог. Кроме того, в нашей программе есть и такое важное для бизнеса дополнение, как отсрочка по выплате основного долга. Что же касается самого проекта, то для Южного Урала он стал одним из первых в области развития такого приоритетного направления, как малотоннажная химия. Таким образом, в нашем регионе, по сути, начинает формироваться важнейшая компетенция, до сих пор не сильно развивавшаяся. Поэтому нам было особенно интересно поддержать эту компанию», — комментирует министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.
«Доминат» планирует на первом этапе выпускать до 3 тыс. тонн сульфида натрия в год, а после производство увеличат до 7 тыс. тонн. Сырье будут использовать с одного из местных предприятий, где сульфат натрия является побочным продуктом. Объем продаж составит 281,2 млн рублей в год. Реализация проекта за весь период пользования льготным кредитом обеспечит налоговые отчисления в бюджет в размере 227 млн рублей.
«Основными потребителями сульфида натрия станут горно-обогатительные производства. Там это вещество используется в процессе флотации при обогащении свинцово-цинковых, медных, молибденовых и иных руд. С помощью ипотечной программы регионального ФРП мы планируем уже в четвертом квартале следующего года завершить строительство и обустройство площадки, а к лету 2025-го производить в год не менее трех тысяч тонн готового продукта. Уже достигнута предварительная договоренность о поставках нашей продукции не только в Уральском регионе, но и за его пределами. Ведь сейчас товарный сульфид натрия в России не производится. Практически весь объем завозится из Китая», — поясняет генеральный директор компании Павел Тупицин.
Всего в запуск производства вложат 291,7 млн рублей. С господдержкой «Доминат» построит комплекс, состоящий из административно-бытовых помещений, основного цеха и склада готовой продукции. На новом предприятии будет работать более 20 человек, 10 рабочих мест станут высокопроизводительными.