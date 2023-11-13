В Челябинске одобрили первую региональную промышленную ипотеку

Получатель льготного кредита организует запуск востребованного производства

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области одобрил предоставление компании «Доминат» льготного кредита по региональной программе «Промышленная ипотека». Ее запустили ФРП и местный Минпром в 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Организация станет первым получателем промипотеки, ей предоставят 49,9 млн рублей на развитие производства сульфида натрия. Это вещество востребовано в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, сообщает пресс-служба ФРП.

«Нашему региону одному из первых в стране удалось запустить региональную программу „Промышленной ипотеки“, по которой можно получить заем на меньшую сумму, чем предполагает федеральный аналог. Кроме того, в нашей программе есть и такое важное для бизнеса дополнение, как отсрочка по выплате основного долга. Что же касается самого проекта, то для Южного Урала он стал одним из первых в области развития такого приоритетного направления, как малотоннажная химия. Таким образом, в нашем регионе, по сути, начинает формироваться важнейшая компетенция, до сих пор не сильно развивавшаяся. Поэтому нам было особенно интересно поддержать эту компанию», — комментирует министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

«Доминат» планирует на первом этапе выпускать до 3 тыс. тонн сульфида натрия в год, а после производство увеличат до 7 тыс. тонн. Сырье будут использовать с одного из местных предприятий, где сульфат натрия является побочным продуктом. Объем продаж составит 281,2 млн рублей в год. Реализация проекта за весь период пользования льготным кредитом обеспечит налоговые отчисления в бюджет в размере 227 млн рублей.

«Основными потребителями сульфида натрия станут горно-обогатительные производства. Там это вещество используется в процессе флотации при обогащении свинцово-цинковых, медных, молибденовых и иных руд. С помощью ипотечной программы регионального ФРП мы планируем уже в четвертом квартале следующего года завершить строительство и обустройство площадки, а к лету 2025-го производить в год не менее трех тысяч тонн готового продукта. Уже достигнута предварительная договоренность о поставках нашей продукции не только в Уральском регионе, но и за его пределами. Ведь сейчас товарный сульфид натрия в России не производится. Практически весь объем завозится из Китая», — поясняет генеральный директор компании Павел Тупицин.

Всего в запуск производства вложат 291,7 млн рублей. С господдержкой «Доминат» построит комплекс, состоящий из административно-бытовых помещений, основного цеха и склада готовой продукции. На новом предприятии будет работать более 20 человек, 10 рабочих мест станут высокопроизводительными.