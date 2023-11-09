РЭФ: Челябинская область лидирует по объему выдачи «промышленной ипотеки»

Предприятия региона оформили 27 льготных кредитов на 2,1 млрд рублей

Челябинская область лидирует по объему выдачи «промышленной ипотеки»: с начала действия программы предприятия региона оформили 27 льготных кредитов на сумму 2,1 млрд рублей, сообщил замдиректора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске.

Механизм льготной «промышленной ипотеки» утвержден в сентябре 2022 года. Он предполагает оформление займов на льготных условиях промышленными предприятиями, которые планируют покупку или расширение производств, реконструкцию, модернизацию цехов.

«Кредиты бизнесу предоставляются по льготной ставке — до 5% годовых. Получить можно до 500 млн рублей. В настоящее время прорабатывается вопрос по увеличению лимитов. В Челябинской области с начала действия программы выдано 27 кредитов на сумму 2,1 млрд рублей, что позволило реконструировать более 133 тыс. квадратных метров производственных площадей. Этот механизм очень востребован у южноуральских промышленников», — уточнил Дмитрий Королев.

Напомним, программа «Промышленная ипотека» запущена по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Идею создать такую меру поддержки он высказывал летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Такая ипотека оказалась очень востребована у промышленников, поскольку позволяет в короткие сроки обновить производственные мощности.

«Челябинскую область в целом отмечает мощный комплекс мер региональной поддержки промышленных предприятий, которого нет ни в одном другом регионе. Мы понимаем, что финансы, которые вкладываются в развитие промышленности, должны быть поддержаны людьми. Если завтра не будет толковых инженеров, то деньги растворятся в отсутствии трудовых ресурсов. И университеты приняли вызов. В этом году в Южно-Уральский госунивериситет зачислено 7,2 тыс. человек — это рекордно высокий показатель за последние годы», — сообщил ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер.

Участники сессии РЭФ «Поддержка промышленности — комплексный подход» обсудили механизмы для эффективного развития промышленного сектора, создание и работу технопарков, расширение системы льготного кредитования, меры поддержки экспортеров и другие актуальные темы.

«Промышленность Челябинской области демонстрирует позитивную динамику. Индекс производства составил в январе-августе 111,8%, по России — 103%. За неполный 3-летний период общий объем федерального финансирования по Челябинской области достиг 32,8 млрд рублей, за 3 квартала текущего года — 10,2 млрд рублей. За время работы федерального ФРП было поддержано 40 предприятий Челябинской области на сумму 26,8 млрд рублей. В Челябинской области одним из первых был создан региональный ФРП, капитализация которого составляет больше 1 млрд рублей», — уточнил Дмитрий Королев.

По его словам, до конца года региональные ФРП получат дополнительные средства на поддержку промышленных предприятий, что создаст мощный импульс к развитию отрасли.