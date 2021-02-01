В Челябинске создали систему контроля выборов для африканской страны

Программное обеспечение разработали резиденты регионального фонда «Сколково»

Программисты из челябинской компании «Сонда-про», которая работает на рынке биометрических данных, создали программный комплекс для контроля за выборами в Гвинее. Власти африканской республики должны были применить его в прошлом году, но из-за угрозы распространения коронавируса голосование отменили. Об этом в эфире радио «Business FM Челябинск» рассказал директор «Сонда-про» Анатолий Боков.

Работать над созданием системы анализа биометрических данных избирателей в Гвинее «Сонда-про» начали еще в 2011 году. Нужно было внести в базу данных отпечатки пальцев всех совершеннолетних жителей.

«В Гвинее не было до этого переписи населения. Государственные органы не знали точное число жителей. Когда бригада проехала по всем, даже отдаленным территориям, у всех снимали отпечатки пальцев. Впоследствии было очень много повторного снятия, случилась неразбериха по нашей системе, мы вычищали повторяющиеся данные. Поначалу нам говорили, что численность населения — 4 миллиона жителей, но потом вышло, что база данных — 6 миллионов», — говорит Анатолий Боков.

Разработка позволяет исключить случаи повторного голосования. Таким образом можно избежать использования технологии так называемых «каруселей» — одного из способов фальсификации результатов выборов.

Подробнее о том, как челябинские IT-специалисты развивают сферу биометрических технологий, читайте в интервью на сайте «Business FM Челябинск».