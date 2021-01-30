Ватерполистки «Динамо-Уралочки» обыграли своих соперниц из Волгограда

Матч в рамках ХХIX чемпионата России проходит в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске проходит ХХIX чемпионат России по водному поло среди женских команд, Суперлига, 4 тур. Команда из Златоуста «Динамо-Уралочка» сыграла со спортсменками из Волгограда «Спартак-Волгоград» и выиграла со счетом 17:10.

Первый период завершился со счетом 6:3 в пользу златоустовских спортсменок. Второй период оказался тоже удачным для команды «Динамо-Уралочка»: счет составил 4:2. В третьем периоде златоустовские ватерполистки также выиграли со счетом 5:3. По результатам итогового, четвертого периода счет составил 2:2, таким образом команда «Спартак-Волгоград» проиграла своим соперницам со счетом 10:17.

«Заброшено мячей „Динамо-Уралочкой“: 5 — Панфиловой, 1 — Каримовой (капитан), 1 -Зеленцовой, 4 — Лаптевой, 1 — Воронцовой и 5- Берсневой. Заброшено мячей командой „Спартак-Волгоград“: 4 — Герзанич, 1 — Исаковой, 3 — Чурзиной (капитан), 2 — Толкуновой»,— сообщили в пресс-службе команды «Спартак-Волгоград».

31 января златоустовские спортсменки сыграют с хозяйками 4 тура — командой «Югра» из Ханты-Мансийска, которая 29 января одержала победу над ватерполистками из Волгограда.