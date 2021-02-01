В Челябинске дорожным подрядчикам за неделю выписали четыре штрафа

Общая сумма составила 440 тысяч рублей

В Челябинске сотрудники Комитета дорожного хозяйства продолжают проводить контрольные проверки содержания улично-дорожной сети. На прошлой неделе также не обошлось без предписаний подрядчикам и штрафов. Подробнее об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«По итогам контрольных проверок за содержанием улично-дорожной сети за прошедшую неделю подрядчикам выдано 47 предписаний, из них 23 исполнено, 20 находятся в работе. Штрафные санкции в связи с неисполнением предписаний применялись четыре раза на сумму 440 тысяч рублей»,— уточнил чиновник.

Всего с начала 2021 года, по словам Максима Куляшова, подрядчикам выдано 133 предписания, а также выписано 19 штрафов на сумму 1,9 миллиона рублей.