Главные события февраля (и немного марта) в Челябинске

Джазовый фестиваль Бутмана, спектакль Мартина МакДонаха и дружеский съезд театров со всей России и не только — семь причин отправиться в билетные кассы прямо сейчас

«Человек театра»

С 25.02 по 04.03

Разные площадки города

Информация о билетах будет позже



На фото: сценка из спектакля пермского театра «У Моста» «Мачеха Саманишвили», показ которого пройдет в рамках фестиваля



Самый удивительный театральный фестиваль даже не региона, а страны! CHELoВЕК ТЕАТРА — фестиваль без призов и лауреатов, фестиваль не для массового, а весьма продвинутого зрителя, для спорных и не всегда удачных постановок. За девять лет фестиваль стал местом притяжения для уважаемых критиков, режиссеров и актеров из столичных, провинциальных и зарубежных театров. По сути, это творческая лаборатория для самых оригинальных театральных проектов России и зарубежья. В этом ковидном году фестиваль соберет «друзей» и расширит площадки присутствия. Кроме, собственно, спектаклей от театров из Перми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Вологды и даже Костаная, в программу включены художественные чтения Евгения Князева. На площадке театра народный артист прочтет «Пиковую даму», а на сцене Филармонии, в сопровождении нашего симфонического оркестра — «Бориса Годунова» (27.02, 18:00, билеты от 700 рублей, за ним бегом сюда.

Фестиваль джаза и юмора

09.02, 19:00, 12+

Концертный зал им. Прокофьева

Билеты: до 2100 рублей (но пока все проданы)





Великолепный джазмен и мастер музыкального юмора каждый год собирает в Челябинске теплую компанию ярких и необычных артистов, некоторые даже отменяли гастроли в своих странах и ехали к нам из-за рубежа. В этом году границы закрыты, поэтому публику будут радовать артисты мира. Сам саксофонист Игорь Бутман с московским джазовым оркестром, удивительный пианист Олег Аккуратов, экзотическая Fantine (формально из США, но душой русская), наш «Уральский диксиленд», Анастасия Иванова, вокалистка и мастер игры на тромбоне (технически — москвичка, а на самом деле из Снежинска и это головокружительно), и, внезапно, артисты театра «Лицедеи». Конкретного сценария вечера нет, Игорь Бутман любит сюрпризы и импровизации. Например, в прошлые года на сцене филармонии под джаз разыграли «Онегина». Так что возможно, «Лицедии» на фестивале 2021 совсем не случайные и не внезапные. Свободных мест на шоу уже нет, но мы знаем, что в кассе Филармонии для самых счастливчиков придерживают несколько невостребованных билетов.

Студии-театру «Манекен» — 25!

22.02, весь день, 12+

Про билеты и программу пока ничего не ясно



Фото из архива студийцев

Презабавная лет 25 назад случилась история, когда «Манекен» стал театром, а кружок начинающих актеров стал студией-театром. Тогда они только начали обрастать спектаклями, толстым слоем гастролей и новыми талантами. Подробнее о студии читайте в ближайшее время на нашем сайте — Владимир Филонов и студийцы расскажут нам много забавных историй. А за пару дней до юбилея в студии состоится премьера вербатима «Вы находитесь здесь». Рассказ режиссера, Ильи Втюрина, есть вот тут.

Алексей Щербаков

03.03, 19:00, 12+

WTC

Билеты проданы, но вот тут могут появиться лишние





Один из самых эмоциональных комиков в третий раз попытается приехать в Челябинск с концертом. Надеемся, он об этом тоже пошутит. А еще расскажет наши любимые байки про консьержек, приведения в «Пятерочке», разведку и трудное детство.

«Лейтенант с острова Инишмор»

19.02, 18:00, 18+

Новый Художественный театр

Билеты 500 рублей





На заре двухтысячных Мартин Макдонах (мы его знаем, как сценариста и режиссера «Трех билбордов на границе Эббинга» и «Залечь на дно в Брюгге» задумал написать об Аранских островах — трех клочках суши в Атлантике, близ Ирландии, на которых живут богом (а иногда и разумом) забытые люди. И написал, но только две. Обе они пользуются большой популярностью у российских театров. Поэтому режиссер НХТ Евгений Гельфонд решил не ставить уже обкатанный текст, а перевел пьесу заново. Не стал вычеркивать из пьесы насилие, нецензурщину и черный юморок, вручил актеру в руки дробовик и отправил экспериментировать на сцену. Итак, лейтенант Падрайк очень любит родину и кота. И при этом он террорист, такое бывает. Так что в спектакле, который режиссер определил как «панк-гиньоль» будут сцены веселых пыток, немножко убийства и прочей дичи. Спектакль исполняется под живую музыку «Люмпен- band». Пойдем и узнаем, может ли публичная казнь закончиться чем-нибудь хорошим.

Дельфин

24.02, 19:00, 16+

Клуб «Галактика»

Билеты от 1500 рублей





Мы знаем, что вы точно глотали комок в горле под «Серебро», показывали средний палец под «Я люблю людей» и вдавливали ногти в ладони под «Надежду». А что насчет «442»? Острые политические треки в 2018 вышли внезапно, заставили нас выключить телевизор и посмотреть в окно. Альбом «Край» еще более политизирован, но в этот раз Дельфин говорит нам «эй, але, посмотрите по сторонам, загляните в себя, вас это точно устраивает?!» Релизы обещают всем городам необычную презентацию пластинки в виде трехчастного действа с Лысиковым в главной роли. Неужели Андрей перестал быть отстраненным парнем, читающим в микрофон и обратится к публике напрямую? В общем, вы поняли, что «мы уже взяли» ©?

Алиса в стране балета

7.02, 17:00, 6+

Театр оперы и балеты

Билетов в продаже нет, ждите в кассах возвратные

Или берите на 21 марта, будет сразу два спектакля, в 13:00 и в 17:00





Следуем за белым кроликом в оперный, смотреть и слушать один из самых любимых мюзиклов «Алиса в стране чудес». Золотомасочные костюмы Елены Вершининой, либретто Николая Голя на музыку Владимира Баскина, свет и звук на высшем уровне — неудивительно, что на февральские показы билеты разлетелись в считанные дни. По спецэффектам, танцам и сценографии мюзикл напоминает дорогие шоу известных мировых театров и цирков. А еще нам душу греет участие в постановке воспитанников детской школы вокального искусства Бориса Каплуна. Мы сразу представили, какой крутой получился бы Чеширский кот из Бориса Федоровича.

Ансамбль танца «Урал»

18.02, 18:30, 6+

Концертный зал им. Прокофьева

Билеты караульте на сайте Филармонии





Кажется, мы использовали уже все эпитеты, которыми можно описать ансамбль танца «Урал». Бренд региона, победитель и лауреат многочисленных конкурсов. Но ведь не ансамбль — лауреат, а танцоры. Люди, которые живут танцем, яркими костюмами, новыми номерами и выступлениями перед самой разношерстной публикой, от президентов, до шахтеров. Народные танцы пронизаны энергией и философией каждого этноса многонационального Южного Урала. А сможете назвать все народности, не заглядывая в программку?

В этом списке всего одна театральная премьера, потому что у нас есть подробная афиша всех премьер челябинских и областных театров на февраль. Не пропустите, на некоторые спектакли билетов не осталось вовсе!