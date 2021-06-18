Под Челябинском построят просторный православный храм

Первый камень заложат уже в ближайшее воскресенье

В рабочем поселке Роза Коркинского района планируют строить красивый православный храм. Закладка первого камня пройдет уже в ближайшее воскресенье, 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Чин освящения закладного камня возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона разместится напротив городской больницы № 2. Планируется, что он сможет вместить более ста человек», — отмечают в епархии.

По проекту также предусмотрено строительство дома для проживания церковнослужителей, детская площадка и парковка для автомобилей.

Торжественная церемония закладки первого камня начнется в 15:30. На нее приглашают всех желающих южноуральцев.