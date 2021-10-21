В Челябинске состоится межрегиональный форум «Производительность. УрФО»

Участники посетят несколько промышленных предприятий

В Челябинске 10 и 11 ноября на нескольких площадках состоится межрегиональный деловой форум «Производительность. УрФО», посвященный задачам и результатам реализации проекта «Производительность труда». Мероприятие организует Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области при поддержке правительства региона и Минпрома.

«Форум станет площадкой для прямого диалога бизнеса и власти в формате живого общения. Отдельная сессия будет посвящена теме цифровизации, роботизации и автоматизации производств. В этом году на предприятиях начинают реализовываться комплексные проекты по направлению „Цифровизация и автоматизация“, поэтому профильные треки будут особенно полезны и актуальны. А участие в мероприятии представителей Минэкономразвития РФ позволит выстроить взаимодействие регионов с курирующими нацпроект „Производительность труда“ федеральными и региональными органами и придать форуму максимально практическую направленность», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

В рамках форума представители власти, бизнеса и делового сообщества обсудят вопросы бережливого производства, включая повышение производительности, цифровизацию и автоматизацию, а также реализацию национального проекта «Производительность труда». Кроме того, участники форума посетят производственные площадки предприятия Челябинской области, лидирующие по достигнутым в нацпроекте результатам: ПАО «Метран», ПАО «Челябинский механический завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Челябинский цинковый завод».

Напомним, 27 и 28 октября в Магнитогорске и Челябинске состоится второй Всероссийский форум по промышленному туризму. Мероприятие будет посвящено безопасности и экологичности отрасли. Более 50 экспертов рассмотрят вопросы подготовки промплощадки, организации передвижения тургруппы по предприятию. Своим опытом поделится предприятие «Северсталь», Выксунский металлургический комбинат, Курская атомная станция, комбинат «Магнезит» и Магнитогорский металлургический комбинат.