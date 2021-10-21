Кредитоспособность Челябинской области сохранилась на высоком уровне

Рейтинг региона подтвердило агентство АКРА

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА(RU), прогноз «Стабильный». По оценке аналитиков, регион имеет низкую долговую нагрузку и незначительную потребность бюджета в финансировании капитальных расходов.

«Кредитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки наряду с плавным графиком погашения долга, значительным объемом остатков средств на счетах и незначительной потребностью бюджета в использовании накопленной ликвидности для финансирования капитальных расходов», — говорится в исследовании АКРА.

С января по август 2021 года объем доходов регионального бюджета более чем на 40% превысил доходы за аналогичный период 2020 года. Неналоговые доходы (ННД) бюджета за восемь месяцев увеличились на 65% к прошлогоднему уровню: налог на прибыль вырос более чем в 2,5 раза, налоги на совокупный доход — на 58%, НДФЛ — на 14%.

Объем безвозмездных поступлений почти не изменился по сравнению с 2020 годом, как и объем расходов бюджета, — прирост составил около 0,5%. Промежуточный профицит бюджета за указанный период составил 33% от ННД, полученных за восемь месяцев.

По данным аналитиков, в текущем году ННД могут вырасти на 48% при одновременном сокращении безвозмездных поступлений на 17% к показателю предыдущего года. По мнению АКРА, расходная часть областного бюджета сохранится на уровне 2020 года. В этом случае бюджет Челябинской области будет исполнен с профицитом, что позволит ей увеличить объем остатков на счетах к концу года.

«В августе этого года мы уже значительно нарастили доходную часть областного бюджета. Большую часть средств по решению губернатора направили на погашение дефицита, предусмотрели и новые социальные расходы», — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

В настоящий момент, по словам министра, динамика налоговых поступлений такова, что дополнительные доходы продолжают поступать.

«На ближайшем заседании ЗСО эти средства также будут учтены в областном бюджете. В случае же сохранения позитивных тенденций в экономике допдоходы, оставшиеся по итогам 2021 года, перейдут в новый год в качестве остатков и будут использованы для финансирования текущих расходов», — прокомментировал Андрей Пшеницын.

Относительно долговой нагрузки на 1 октября долг Челябинской области снизился по сравнению с началом года на 500 млн рублей и составил 25,2 млрд рублей. Снижение абсолютной величины долга в текущем году обусловлено списанием части государственных гарантий региона. Большую часть долга (56%) составляют бюджетные кредиты, порядка 28% долгового портфеля занимают облигации, оставшаяся часть приходится на государственные гарантии области.

«Текущий график погашения долга региона сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют. В ближайшие четыре года Челябинской области необходимо погасить или рефинансировать 25% долга, а до конца 2021 года погашению подлежат 0,7 млрд руб. (порядка 3% от общего объема долга)», — говорится в отчете агентства.

Вместе с тем баланс текущих операций по итогам 2021 года останется положительным, что свидетельствует о достаточности текущих доходов. Усредненная доля капитальных расходов в совокупных расходах за 2018—2022 годы составит порядка 32%. В среднем капитальные расходы примерно на 3/4 финансируются регионом за свой счет.