Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА(RU), прогноз «Стабильный». По оценке аналитиков, регион имеет низкую долговую нагрузку и незначительную потребность бюджета в финансировании капитальных расходов.
«Кредитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки наряду с плавным графиком погашения долга, значительным объемом остатков средств на счетах и незначительной потребностью бюджета в использовании накопленной ликвидности для финансирования капитальных расходов», — говорится в исследовании АКРА.
С января по август 2021 года объем доходов регионального бюджета более чем на 40% превысил доходы за аналогичный период 2020 года. Неналоговые доходы (ННД) бюджета за восемь месяцев увеличились на 65% к прошлогоднему уровню: налог на прибыль вырос более чем в 2,5 раза, налоги на совокупный доход — на 58%, НДФЛ — на 14%.
Объем безвозмездных поступлений почти не изменился по сравнению с 2020 годом, как и объем расходов бюджета, — прирост составил около 0,5%. Промежуточный профицит бюджета за указанный период составил 33% от ННД, полученных за восемь месяцев.
По данным аналитиков, в текущем году ННД могут вырасти на 48% при одновременном сокращении безвозмездных поступлений на 17% к показателю предыдущего года. По мнению АКРА, расходная часть областного бюджета сохранится на уровне 2020 года. В этом случае бюджет Челябинской области будет исполнен с профицитом, что позволит ей увеличить объем остатков на счетах к концу года.
«В августе этого года мы уже значительно нарастили доходную часть областного бюджета. Большую часть средств по решению губернатора направили на погашение дефицита, предусмотрели и новые социальные расходы», — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.
В настоящий момент, по словам министра, динамика налоговых поступлений такова, что дополнительные доходы продолжают поступать.
«На ближайшем заседании ЗСО эти средства также будут учтены в областном бюджете. В случае же сохранения позитивных тенденций в экономике допдоходы, оставшиеся по итогам 2021 года, перейдут в новый год в качестве остатков и будут использованы для финансирования текущих расходов», — прокомментировал Андрей Пшеницын.
Относительно долговой нагрузки на 1 октября долг Челябинской области снизился по сравнению с началом года на 500 млн рублей и составил 25,2 млрд рублей. Снижение абсолютной величины долга в текущем году обусловлено списанием части государственных гарантий региона. Большую часть долга (56%) составляют бюджетные кредиты, порядка 28% долгового портфеля занимают облигации, оставшаяся часть приходится на государственные гарантии области.
«Текущий график погашения долга региона сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют. В ближайшие четыре года Челябинской области необходимо погасить или рефинансировать 25% долга, а до конца 2021 года погашению подлежат 0,7 млрд руб. (порядка 3% от общего объема долга)», — говорится в отчете агентства.
Вместе с тем баланс текущих операций по итогам 2021 года останется положительным, что свидетельствует о достаточности текущих доходов. Усредненная доля капитальных расходов в совокупных расходах за 2018—2022 годы составит порядка 32%. В среднем капитальные расходы примерно на 3/4 финансируются регионом за свой счет.