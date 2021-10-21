На трассе в Челябинской области два автомобиля вылетели в кювет после ДТП

Понадобилась помощь спасателей

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На 1830-м км трассы М-5 во время снегопада столкнулись грузовик МАЗ и «Мазда-6». Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ДТП случилось накануне поздно вечером. После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.

«Водителя „Мазды“ удалось деблокировать лишь благодаря совместным усилиям спасателей, пожарных и полиции. При использовании лебедки и гидравлического инструмента дежурная смена Миасского отряда ПСС Челябинской области под присмотром врачей деблокировала женщину, находившуюся без сознания. На спинальном щите донесли до дороги к автомобилю СМП и передали врачам», — рассказали в областной ПСС.

Также в аварии пострадали два пассажира легковушки. Иномарка превратилась в груду металла.