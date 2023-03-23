В Челябинске сорвались слушания по строительству семиэтажного офиса для «Красного & Белого»

Проектировщику не позволили выступить с презентацией

Проект строительства на улице Чайковского офисного здания компанией «Мистраль», которая принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову, сняли с рассмотрения на публичных слушаниях. Жители Колхозного поселка и депутат Калининского района выступили резко против этого плана фирмы, объявили свои замечания и настояли на отложении обсуждения. Новая дата еще не назначена, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Компания «Мистраль» планирует построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной административно-офисное здание с интернет-кафе. Оно будет семиэтажным. Цокольный этаж не предусмотрен. Общая площадь может составить от 9 387 до 19 945 квадратных метров. Рядом со зданием обустроят парковку на 156 машино-мест. Здание займет участки, которые фирма купила.





Начальник проектного отдела МУП «Архитектурно-планировочный центр» Анна Пастухова, которая должна была выступить с презентацией, не смогла произнести ни слова. Еще в начале публичных слушаний инициативная группа жителей потребовала снять с рассмотрения этот вопрос, потому что в Доме архитектора, как полагается, не были представлены материалы к проекту. Перед выступлением автора проектной документации депутат Калининского района Анна Мадаминова снова об этом заявила. Ее поддержали часть собравшихся, которые тоже потребовали снять вопрос.

«Жители не были ознакомлены с этим проектом. Были нарушены их права. В постановлении указано, что застройщик обязан представить экспозицию. Ее нет. Экспозиция специально выставляется для того, чтобы жители могли ознакомиться, понять, затрагиваются их интересы или нет. Смысл рассматривать вопрос? Кроме того, жители смежных участков не давали согласия на строительство»,— заявила депутат.





Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, который присутствовал на этих публичных слушаниях, обратился к залу с вопросом, нужно ли обсуждать проект или его следует перенести. Часть собравшихся горожан кричали, что следует рассматривать, другие требовали снять с повестки. Люди заявляли, что в зал привели работников компании «Мистраль». Пришли и собственники земельных участков и домов, находящихся в микрорайоне.

«Коллеги, земляки! Задача — исследовать проект, понять, нужен он или нет. Вы сказали очень веское замечание, что у вас не было времени на ознакомление. Нарушена процессуальная процедура представления документов. Но мы ратуем за то, что, раз люди собрались, в том числе представители сторон, разве не целесообразно уважительно отнестись к каждому из нас и выслушать то, что есть, собрать все замечания? И даже если это перейдет на следующее обсуждение, иметь весь пул замечаний»,— обратился к собравшимся заместитель председателя Челябинской городской думы Иван Горнов.





Анна Мадаминова отметила, что уже были подобные прецеденты, когда проект выносили на градостроительную комиссию, где его принимали, несмотря на протесты горожан. Ранее депутат вместе с жителями выступала против комплексного развития территории бывшего Каширинского рынка.

Представители компании «Мистраль» заявили, что не согласны со словами депутата, отметив, что проектировщик предоставит всю информацию во время выступления. Еще было сказано, что фирма работает только по закону, поэтому не считает, что строительством нарушает чьи-либо права.





Иван Горнов предложил залу проголосовать. Большая часть собравшихся выступила за снятие вопроса с рассмотрения. В итоге обсуждение проекта отложили. Решение вызвало аплодисменты.

«Мы все друг друга слышим, предлагаем не повышать голос. Вопрос снимается. Депутат абсолютно прав. Проектировщик нарушил процедуру. Поэтому вопрос будет перенесен на следующие публичные слушания»,— резюмировал Павел Крутолапов.





Анне Мадаминовой, которая уже ознакомилась с проектом, в отличие от жителей микрорайона, предложили представить все замечания по проекту. Во время эмоционального обсуждения было сказано лишь про отсутствие экспозиции. Застройщику рекомендовали подготовить материалы, чтобы люди смогли узнать о планах по строительству здания.