Мэрия отклонила проект по строительству офиса «Красное & Белое» в Челябинске

Документацию отправили на доработку

Градостроительная комиссия Челябинска провела дополнительное обсуждение проекта по строительству на улице Чайковского офисного здания. Его намеревается возвести компания «Мистраль», которая принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Решено отклонить проект и направить его на доработку, сказано в заключении о результатах публичных слушаний на сайте мэрии. Причиной указывается отсутствие экспозиции.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Отклонить от утверждения и направить на доработку документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной, Развития в Калининском районе города Челябинска в связи с нарушением процедуры публичных слушаний, а именно отсутствием открытия экспозиции проектной организацией»,— сказано в документе на сайте челябинской администрации.

На публичные слушания проект компании «Мистраль» выносили 23 марта. В челябинском Доме архитектора тогда собралось более ста человек. Инициативная группа жителей Колхозного поселка сорвала обсуждение, настояв на снятии документов с рассмотрения. Проектировщику не позволили выступить с презентацией. Жители поселка написали заявление в прокуратуру и намерены добиться приема в администрации города.

Согласно пояснительным материалам, компания «Мистраль» планирует построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной административно-офисное здание с интернет-кафе. Оно будет семиэтажным. Цокольный этаж не предусмотрен. Общая площадь может составить от 9387 до 19 945 квадратных метров. Рядом со зданием обустроят парковку на 156 машино-мест. Здание займет участки, которые фирма покупала в 2021—2022 годах.