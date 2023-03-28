Храм построят на пересечении улицы Чайковского и Комсомольского проспекта. Под него выделили участок на площади 4,3 тыс. квадратных метров.
Пока на площадку завезли пару десятков деревянных досок. Никакой строительной техники на месте нет.
Строительство православного храма получило одобрение горожан на публичных слушаниях, которые прошли 8 декабря 2022 года. Рядом с огороженной площадкой расположена АЗС. Ее, как и стелу, сносить не планируют.
Планировка территории храмового комплекса, картинка из проектной документации с сайта мэрии
Новую церковь построят в византийском стиле. Она будет приходом храма Иконы Иерусалимской Божией Матери, который почти десять лет находится в здании Челябинского юридического колледжа на проспекте Победы, 290. Новая церковь рассчитана на 250 прихожан. Рядом с ней построят двухэтажный дом для священнослужителей с котельной и иконную лавку со звонницей, а также сделают парковку на 26 машин.
Внешний вид храма, картинка из группы vk.com/ierusalimskiyhram