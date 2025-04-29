В Челябинске с появлением комаров вырос спрос на москитные сетки

Средний чек составит 2,5 тысячи рублей за штуку

В Челябинске с появлением кровососущих насекомых вырос спрос на москитные сетки. Они способны защитить квартиры от комаров, жуков и небольших мошек. Из плюсов — свежий воздух даже ночью, из минусов — дополнительные траты на покупку и установку. Сетки могут уберечь жилье также от пыли и грязи с улицы. При этом есть свои особенности с их монтажом на балконных окнах в новостройках. ИА «Первое областное» выяснило, какая «москитка» прослужит долгие годы и не разорит семейный бюджет.

Виды москитных сеток

В зависимости от конструкции москитные сетки бывают рамочными, роллетными, плиссе и простыми бескаркасными — с креплениями на магнитах или липучках. Рамочная сетка натягивается на каркас из пластика или алюминия. Если высота оконного проема больше одного метра, то посередине него крепят поперечную перекладину для жесткости. Такие сетки являются самым распространенным вариантом для окон ПВХ. Их цена в Челябинске — от 900 рублей за штуку. Их производят местные компании, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию окон. Таких насчитывается несколько десятков, они указывают цену сразу за производство сетки и монтаж. На сайте объявлений можно найти и частных мастеров, которые оказывают услуги только по монтажу. В основе стандартной сетки — полотно из фибергласса, для прочности добавляют виниловые нити.

Внутренние рамочные сетки устанавливают на крючки-зацепы или на плунжеры. Внутренние сетки не выпадут от ветра наружу, как это может произойти с внешними, но их установка может нарушить герметичность окна.

Роллетная (рулонная) москитная сетка — это ячеистое полотно, свернутое в рулон. Его помещают в узкий алюминиевый корпус, который крепят сверху саморезами. За ручку-тянучку можно передвигать сетку вниз. Работает конструкция по принципу жалюзи. Стоимость варьируется от 2 тысяч до 5,5 тысячи рублей.

Москитная сетка-плиссе — это сетка-гармошка с шириной складок не больше 10 миллиметров. Такая сетка хороша для больших дверных проемов в загородных домах. Управляют сеткой при помощи шнура.

Есть множество подвидов москитных сеток — стандартная, антипыль, антипыльца, ультравью (для лучшего вида на улицу), антисолнце (максимально затемненная) и антикошка (суперпрочная).Они отличаются по цене. К примеру, сетка «антимошка» стоит в два раза дороже стандартной, антипыль — в 2,5 раза дороже, а внутренняя сетка обойдется в три раза дороже стандартной (около 3 тысяч рублей).

«Обычно заказывают сетки „антимошка“ с размером ячеек 0,8 на 0,8 миллиметра. С учетом монтажа цена будет около 2,5 тысячи рублей на стандартное двустворчатое окно. Крепления устанавливаются снаружи на четыре самореза без нарушения герметизации окна»,— пояснила менеджер сервисной компании по ремонту и обслуживанию окон Наталья.

Стоимость отреза москитной сетки на липучках (с клейкой лентой для крепления) — от 170 рублей на стандартное двустворчатое окно (кстати, ее можно резать ножницами и крепить самому). Много положительных отзывов, но пользователи откровенно пишут, что хватает такой сетки на один-два сезона. Цена на сетку на магнитах — от 890 рублей на маркетплейсах. Также продают антимоскитную сетку-балдахин, которую можно повесить прямо над спальным местом (от 350 рублей).

Для отдыха на природе продают москитные сетки из полиэфирного волокна — от 990 рублей, сетки-палатки — от 1180 рублей, сетки-беседки — от 2,7 тысячи рублей. На пикник или пляж можно захватить сетку-зонтик для продуктов (от 450 рублей), которая спасет закуски от пчел, мух и других насекомых.

Нестандарт для новостроек

Сложнее всего выбрать москитную сетку владельцам жилья в новостройках, если есть желание установить ее на балконные окна. А балконы могут быть, мягко говоря, нестандартными. К примеру, полуовальными или закругленными с одного конца. При этом рамы выполнены из алюминия, а не ПВХ, что в разы усложняет монтаж дополнительных конструкций.

«На полуовальный балкон, имеющий сверху низкий алюминиевый козырек, стандартную наружную сетку не поставить. Для таких балконов мы предлагаем внутренние москитные сетки, которые крепятся на кнопки и фиксируются дополнительными металлическими крючками, с помощью которых можно надеть или снять сетку. Герметичность окна не нарушается, сетка может быть установлена круглый год»,— говорит мастер Александр.

Стоимость такой сетки составляет 2 тысячи рублей с учетом расходов на монтаж. Самостоятельно закрепить ее на окне будет проблематично. Потребуются услуги оконного мастера. Внутренние сетки отличаются от наружных лишь способом крепления. Они не смогут выдержать нагрузки более 3 килограмм. Да и за меньший вес гарантии ни один производитель не даст.

Для маленьких детей и домашних животных такие сетки опасны. На окна ПВХ самым бюджетным вариантом будет установка наружной москитной сетки за 900 рублей и фиксатора-«флажка» на окна за 500 рублей. Такой фиксатор крепится на саморезы на раму ПВХ, при физическом усилии не может быть от нее отсоединен. Ребенок дошкольного возраста не сможет сам открыть нараспашку окно, но сможет перевести его в режим проветривания сверху или приоткрыть на 3—4 сантиметра. Другой вариант — оконный ограничитель в виде металлического тросика с двумя креплениями саморезами на смежных рамах. Цена — от 450 рублей за штуку.

«Живем в строящемся микрорайоне. Прямо напротив нашего балкона — стройка, сейчас там роют фундаменты. Если приоткрыть окно, то через полчаса на перилах слой пыли и песка. Уже сейчас с закрытыми окнами сложно. Поэтому планируем установку москитных сеток не столько от насекомых, сколько от пыли и песка, который летит со стройки. Общие расходы на их установку составят порядка 8500 рублей»,— сообщила челябинка Олеся.

По словам экспертов, москитные сетки препятствуют проникновению пыли и грязи в дом, поэтому их рекомендуют устанавливать даже жителям верхних этажей, окна которых выходят на оживленную дорогу, стройку или лес (весной с ветром перемещается пыльца). Менеджеры компаний рекомендуют оставлять заявку до майских праздников, поскольку 1 и 9 мая работать производства не будут. В этом случае заказ придется ждать чуть дольше обычного.