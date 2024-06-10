Солнце и птицы: эксперт назвал врагов москитных сеток в Челябинске

А мы узнали, сколько стоит ремонт и покупка новой защитной конструкции от комаров

Головная боль современных хозяек — москитные сетки. Они не так долговечны, как рамы из пластика, и очень быстро приходят в негодность — теряют ушки, уголки, перекладины и обзаводятся дырами. Что удивительно: многие люди мирятся с этими недостатками, а ночами гоняют по дому назойливы комаров. Мы узнали, во сколько обойдется ремонт старой сетки в Челябинске. И в каких случаях нужно задуматься о покупке новой.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ — БЕЗ СКИДОК

Иногда люди думают, что ремонтировать сетку нужно в той же компании, что устанавливала окно. Это не так. Заказать ремонт или новую сетку можно в любом другом месте, вызывающем ваше доверие.

Мы обзвонили несколько оконных компаний. И во всех нам сказали, что скидок на сетки для постоянных клиентов нет. Сэкономить получится, если сравнить ценник разных компаний.

ЧТО ПОРТИТ СЕТКИ

«Главный враг москитной сетки — солнце, птицы и время», — рассказал ИА «Первое областное» руководитель цеха ремонта москитных сеток в Челябинске Иван Котляров.

По словам мастера, на солнечной стороне дома сетки живут примерно три года, а на северной могут сохранять достойный вид десять лет.

Чаще всего под воздействием ультрафиолета разрушаются и становятся хрупкими ушки из пластика и уголки. А если сетку не снимать с окон на зиму, то ее могут атаковать птицы. «Последние три года мы сталкиваемся с тем, что птицы выдирают стекловолокно и уносят в гнезда. На сетках остаются дырки», — говорит Иван Котляров.

Заклеивать дыры скотчем специалист не советует — лучше заказать новую сетку. У многих также частенько ломаются крючки-крепления, на которых держатся сетки.

«Сегодня эти крепления уже делают не из пластика, а из металла — они практически вечные. Если заказать новую сетку, отдаем их в подарко», — говорит Иван Котляров.

Еще одна проблема — щели, которые остаются между окнами и москитной сетки.

«Дело не в сетке. Такой дефект появляется, когда в окне стоит гнутый профиль. Чаще всего это случается с цветными окнами: коричневыми, серыми. Чтобы избавиться от зазора некоторые люди выгибают москитную сетку по центру и прижимают к окну. Но мы советуем сделать дополнительное крепление в центре», — говорит Иван Котляров.

СРАВНИЛИ ЦЕНЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Ремонтом сеток в Челябинске занимаются далеко не все оконные мастера. Большинство компаний готовы продавать исключительно новые сетки.

В одной компании нам озвучили цену в 1,5-1,8 тысяч рублей за конструкцию стандартных размеров. Еще 500 здесь возьмут за доставку защитного экрана на дом. В другой компании заявили, что новая сетка обойдется примерно в 2-2,2 тысячи рублей.

Наконец, интернет вывел нас на компанию, где есть собственный цех по ремонту и производству москитных сеток. За ремонт старой с нас попросили 550 рублей (столько на маркетплейса стоит скотч для латания москитных сеток), а за новую — 750. Правда, привезти сетку и забрать ее нужно самостоятельно.

Ценник ровно в два раза дороже у мастеров на «Авито»: 1500 рублей за новую сетку стандартных размеров и еще 300 рублей за монтаж (установку креплений на рамы). Знающие говорят, что частные мастера заказывают конструкции на недорогом производстве и прибавляют к исходной цене свою накрутку.