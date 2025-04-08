УФАС признало недостоверной рекламу по мытью окон в Челябинске

Рекламодателя оштрафовали

Антимонопольная служба признала недостоверной рекламу услуг по мытью окон, которая распространялась летом 2024 года в челябинском микрорайоне Парковый-2, сообщает пресс-служба ведомства.

В рекламе, размещенной на листовках, содержалось утверждение: «У нас самая низкая цена в городе!».

Между тем федеральный закон «О рекламе» запрещает использовать слова, создающие впечатление о превосходстве товара (в данном случае — «самая низкая цена»), без указания конкретных параметров сравнения. Заявление о самой низкой цене в городе признано недостоверным.

Рекламодатель привлечен к административной ответственности, и УФАС выдало предписание о прекращении нарушения законодательства.

Ранее Челябинское УФАС возбудило два дела о картеле на торгах по приватизации госимущества. Участники сговора нашли на сайте госзакупок лазейку, которая позволяла перекрыть всем остальным доступ к торгам.