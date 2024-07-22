Расчесывание комариного укуса приводит к заражению стрептококком

Как снизить выраженность зуда пораженного участка

За что можно не любить лето? За комаров точно. Они пищат и кусают, а потом место укуса неприятно зудит. Если вам не посчастливилось и вас покусали комары, главное — воздержитесь от расчесывания укусов, в противном случае есть риски занести в организм инфекцию.

«Так уж случилось, что кожные покровы каждого человека наделены определенной условно патогенной флорой — бактериями, способными вызывать различные заболевания при ряде условий. Еще большее количество бактериальных агентов — в области под ногтями. Если расчесывать укус, кожа травмируется, и возбудители инфекций проникают внутрь», — предупреждают врачи.

При этом место укуса может воспалиться — покраснеть, опухнуть, загноиться. В организм таким образом удается занести даже стрептококк, и тогда понадобится антибиотикотерапия.

Укусы можно обрабатывать спиртовым раствором — это сократит риски инфицирования при случайном расчесывании. Если укус чешется, попробуйте надавить на него пальцем — это снизит желание воздействовать на зудящее место. Также допустимо использование лосьонов или мазей, направленных на устранение зуда. С зудом помогает бороться и прикладывание холода.

Вообще, от комаров следует максимально защищаться: хоть и редко, но иногда от укусов встречается заражение туляремией или дирофиляриозом.