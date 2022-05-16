В Челябинске старую застройку превратят в современный квартал

Рассказываем, как сейчас выглядит площадка на улице Российской и что думают о ее судьбе местные жители

В апреле 2022 года в Челябинске прошли публичные слушания по проекту планировки квартала улиц Российской, Миасской и Красноармейской. Принято решение о строительстве в этом квартале технопарка. Кроме того, здесь предлагалось возвести 55-этажное здание, где бы разместили торговые помещения, офисы, гостиничные и жилые апартаменты.

Микрорайон активно развивается — поблизости располагаются бизнес-центр Greenplex, панельные многоэтажки и дорожная развязка. А вот на месте будущей стройки, как принято говорить, депрессивная территория: старые деревянные дома, часть из которых уже сгорела. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился на место, посмотрел на состояние домов и узнал мнение местных жителей о дальнейшей судьбе квартала.













Улицу Российскую в районе бизнес-центра Greenplex сейчас, наверное, можно назвать самым контрастным местом Челябинска. В десятке шагов от современного центра из стекла и бетона большой участок с обугленными досками. На прошлой неделе здесь случилось пять пожаров за ночь. Тут до сих пор, спустя несколько суток, в нос ударяет резкий запах костра и гниющего от сырости дерева. Часть досок и кирпичей вывалилась на тротуар, люди обходят этот завал по проезжей части.









Пенсионерка Александра Ивановна, проходившая мимо сгоревшего дома, охотно стала отвечать на мои вопросы. Она, хоть и не живет здесь, но ходит по улице Российской ежедневно. Заметно, что тема сноса старых домов для нее наболевшая.

«Учитывая мой возраст, конечно, я за печку и деревянные избушки. Но, с другой стороны, но на фоне всего окружающего, этот квартал уже не смотрится. Еще на сожженных участках часто бывают стаи бродящих собак — очень страшно. В новом отстроенном квартале собак-то уж, наверное, не будет», — поделилась пенсионерка.

Чуть выше по Российской есть еще сгоревший дом и много заброшенных — с выбитыми окнами, раскрашенными стенами и валяющимися на участке вещами бывших хозяев.













Холодок по спине пробегает, когда видишь в куче обгорелых досок вот такие детские ботиночки.





И все это ветхое напоминание о прошлом находится в центре города. Это никак не вписывается в сложившийся облик района. По этой улице молодежь ходит в креативный кластер «SVOBODA2». Недалеко современная набережная, Арт-сквер.

Удалось встретить и охотника за чужим добром. Мужчина копался в завалах, но когда увидел человека с камерой, быстро пошел к уцелевшей стене сгоревшего дома, откуда наблюдал за мной. Когда я отошел, он снова принялся за дело. Один из прохожих, заговоривший со мной, предположил: мужчина собирает металл, чтобы потом сдать его.





Люди в квартале привыкли жить своей, закрытой от суеты мегаполиса, жизнью. Но в условиях, когда в 10 метрах то и дело бегают офисные работники и паркуются десятки машин, поддерживать такой образ жизни становится сложно. И вряд ли это соседство нравится как одним, так и другим.

«Конечно, обидно, что дома, которые являются частью нашей культуры, будут сносить. Хотелось бы оставить частичку истории в нашем времени. Но дома эти разрушены, выглядят безобразно. Поэтому я за стройку делового центра. Хочу, чтобы город выглядел опрятно, да и новые строения принесут пользу многим людям», — поделился студент Даниил Мунтян, работающий недалеко от квартала.





Жителей разрушенных домов расселили. Тем, кто еще остался в квартале, также должны предоставить новое жилье. Возможно, прежде эти дома и можно было бы сохранить, отреставрировать и дать им вторую жизнь. В этом уверен челябинский краевед, координатор группы «Архистраж» Юрий Латышев.

«Историческая ценность у этих домов есть. Как минимум у двух — точно. Это на Российской, 106 и на Российской, 80. Там дома признаны объектами культурного наследия и включены в государственный реестр. Что касается остальных домов: большинство из сгоревших и расселенных были построены после 1921 года, поэтому особой ценности не представляют. Хотя, конечно, жалко сгоревший дом на Труда, 86, который ребята из движения “Том Сойер Фест” восстанавливали. Уцелевшие дома нужно бы сохранить и вписать в будущее благоустройство»,— прокомментировал Юрий Латышев.