Август в Челябинской области начнется с тепла и локальных дождей

Температура поднимется до нормативных значений и чуть выше

Конец июля и начало августа в Челябинской области ожидаются теплыми. Последний июльский день даже будет жарким. В Челябинске продолжительных осадков не обещают, по области локально возможны небольшие дожди и ливни. Подробнее о погоде с 29 июля по 4 августа рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Циклон сместился на территорию Свердловской области, Челябинская область находится на его южной периферии, поэтому 29 июля местами дожди сохраняются. 30 июля циклон отойдет севернее, а на Южный Урал юго-западными потоками будет поступать тепло. Температурный фон повысится и будет в пределах нормы»,— уточнили синоптики.

В середине недели Челябинская область окажется на восточной периферии очередного циклона, который сначала принесет жару до +29 градусов, а затем понижение температуры до нормы. В отдельные районы могут вернуться ливни.

В Челябинске сегодня дождь и максимум +17 градусов. Со вторника и до конца недели существенных осадков не ожидается. Температура установится в пределах +22...+23 градусов. В среду градусники покажут до +27 градусов. Первая половина недели будет преимущественно пасмурной, во второй синоптики обещают переменную облачность.

В горных районах области, начиная со вторника, температура будет держаться на отметке +19...+20 градусов. В среду потеплеет до +24 градусов и пройдет дождь. Небольшие осадки ожидаются и в выходные.

На юге области погода будет как в Челябинске. Дождей ожидается чуть больше.

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