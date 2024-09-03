Спрос на услуги в Челябинске растет при нехватке специалистов

Рынок переходит в онлайн

В Челябинске спрос на различные услуги растет на фоне нехватки исполнителей. Тренд, начавшийся несколько лет назад, будет продолжаться 3—4 года. Об этом на встрече с журналистами рассказал старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Основная причина нехватки специалистов — демографическая ситуация. Влияние оказывает и долгое сохранение рынка услуг в офлайне.

«Рынок достаточно быстро переходит в онлайн. Раньше мастера понимали, что получат заказы по сарафанному радио или знакомым. В онлайн они не так быстро переходят», — отмечает Артем Кумпель.

В рейтинге по росту спроса: красота и здоровье (+24%), ремонт и обслуживание техники (+27%), ремонт и отделка (+29%), строительство (+137%), сад и благоустройство (+564%). В среднем спрос вырос на 33%, а число объявлений от исполнителей — только на 10%. Предложений о ремонте и отделке в Челябинске стало меньше на 2%, по ремонту и обслуживанию техники увеличилось на 5%, красоте и здоровью — на 6%, по строительству — на 28%, а по работам в саду и благоустройству — на 104%. Последнее — сезонное явление.



«Стройка, загородная недвижимость — это в основном сезон. Весна, лето, осень. Когда много снега, физически невозможно строить, поэтому занимаются отделкой. Сад, благоустройство тоже сезонное, первый-второй квартал любого года. Соответственно, видим большой скачок», — сказал Артем Кумпель.

Он также отметил, что спрос на услуги, связанные с работами за городом, связан с пандемией. Многие полюбили жить в своих домах, поэтому продолжают заниматься ландшафтным дизайном, благоустройством, улучшая условия.





Рынок услуг простой для входа, и сейчас удачное время начать свое дело. Зарабатывать можно хорошие деньги, отмечают эксперты. Тем более востребованность есть. Расти и дальше спрос будет на услуги в сферах красоты и здоровья, грузоперевозок, ремонта и строительства, ремонта техники, сада и благоустройства. Перспективными являются направление ИТ, деловые услуги, онлайн-образование.

В целом рынок услуг страны оценивается в 16,2 триллиона рублей. Такие большие цифры связаны с существенным количеством услуг, которые заказываются (3,4 миллиарда). Количество исполнителей — 6,7 миллиона.

В сфере услуг работает 17,9 миллиона человек, а 11,4 миллиона заняты непосредственно выполнением заказов. Наблюдается тренд, когда малые и микробизнесы все больше заказывают услуг, и это толкает предпринимательство на новый уровень, говорит эксперт. Развитию способствует и рост числа самозанятых, налоговые ставки для которых небольшие. Они все больше услуг оказывают именно бизнесу.