В Челябинске за 500 млн рублей построят лабораторию для исследования новых инфекций

Объект появится в рамках федерального проекта «Санитарный щит»

В Челябинске в рамках проекта Роспотребнадзора «Санитарный щит» построят микробиологическую лабораторию для выявления новых инфекционных заболеваний и создания вакцин. Всего в России будет пять таких учреждений. Челябинское появится в Ленинском районе на территории городской больницы № 9. На реализацию проекта выделено 500 млн рублей из федерального бюджета. Установление категории для участка под лабораторию обсудили на публичных слушаниях. Окончательное решение примет градостроительная комиссия на дополнительном заседании, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Главная цель — быстрое реагирование, расшифровка инфекционных заболеваний, даже неизвестных, и предупреждение распространения болезней. В течение 4 часов нужно выделить инфекционного возбудителя. В течение 4 дней научно-исследовательским институтам на основании наших проведенных исследований нужно сделать тест-системы, а в течение 4 месяцев — вакцину, которая смогла бы защитить от обнаруженного инфекционного заболевания, которое мы определили. Подобные лаборатории в нашем регионе есть, но они требуют модернизации в плане технического оснащения и внутреннего пространства»,— поясняет главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области Наталья Валеуллина.





В этом году корпус спроектируют, а его строительство намечено на 2024-ый. Основная семиэтажная лаборатория будет находиться возле ГКБ № 9 на участке площадью 5-6 тыс. квадратных метров.

«Мы получили от Минздрава и больницы согласия на строительство. На территории ГКБ № 9 уже есть инфекционный корпус, Минздрав и главврач заинтересованы в запуске лаборатории, где будет быстрая расшифровка инфекционных заболеваний, в том числе у детей. За основу будут взяты проекты, которые уже прошли госэкспертизу. Корпус будет размером 15,5 на 50 метров»,— рассказывает Наталья Валеуллина.





Санитарно-гигиеническая лаборатория для исследования биоматериала на тяжелые металлы займет помещения на улице Елькина, 73 — там же находятся региональные Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии. Это место не подошло по противопожарным нормам, а также из-за того, что предполагаются исследования на мышах, которых будут содержать при лаборатории.

О проекте «Санитарный щит» во время послания Федеральному собранию в 2021 году объявил президент России Владимир Путин. Программа нужна для обеспечения биологической безопасности населения и противодействия инфекциям. В первую очередь, «Санитарный щит» — это система подготовки к будущим эпидемиям и их профилактике. Проект рассчитан на 2022-2024 годы.